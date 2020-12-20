【趙斗淳出獄】變態犯趙斗淳驚傳失蹤疑再搬家　警方撤離住宅以私隱為由拒透露行蹤

▲ 南韓68歲變態性侵犯趙斗淳驚傳失蹤疑再度搬屋，有人發現警方已撤離其住所。

南韓68歲變態性侵犯趙斗淳於12月出獄後，返回居住地京畿道安山市，連日來有大批民眾到其住所門外抗議，警方亦派出大量警員駐守，趙斗淳的房東不勝其煩，更下令盡快搬走。最新有消息傳出趙斗淳失蹤，疑似再度搬家，但警方以私隱為由拒絕透露其行蹤，令社會各界人心惶惶。

據南韓傳媒《Insight》報道，趙斗淳出獄返家後，其住所附近均被大批民眾包圍，更最少有150名YouTuber拍片直擊，警方需派出數十名警員駐守，並不定時巡邏和監視。

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警方已撤離 街頭變得冷清

YouTuber李浚燮（音譯）於17日駕車至趙斗淳住所附近拍攝並上載影片，發現警方已靜悄悄撤離，街頭變得相當冷清，令趙斗淳的搬家傳聞甚囂塵上。李浚燮說︰

附近真的沒什麼警察，從警力不再投入的情況來看，趙斗淳搬家的傳聞恐怕可信。

不過，從南韓政府在官網上公布的性犯罪者資料顯示，趙斗淳的住址沒有改變。

警方回應指，基於保護個人私隱，不便透露趙斗淳是否再度搬家，但強調警方仍致力保護市民安全。

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房東下令趙斗淳夫妻搬走

早前韓媒《中央日報》指出，趙斗淳妻子上月中以保證金500萬韓元（約3.5萬港元）、承諾每個月繳交房租等條件，與房東簽訂2年租約搬入上址，並於11月25日向安山市政府遞交住址更改申請書。該單位約710呎，有2間房、1間浴室、客廳及廚房。

在趙斗淳出獄返家被追訪後，房東才驚悉該名女租客就是趙斗淳的妻子，加上有其他租客感到不安，他緊急要求趙斗淳夫妻馬上搬走，趙斗淳妻以「無家可歸」為由哀求，但被房東拒絕。

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責任編輯︰林綺玲