  • 16°C
香港時間 : 20201220日 (日) 12:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【趙斗淳出獄】變態犯趙斗淳驚傳失蹤疑再搬家　警方撤離住宅以私隱為由拒透露行蹤

親子 11:43 2020/12/20

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

南韓68歲變態性侵犯趙斗淳驚傳失蹤疑再度搬屋，有人發現警方已撤離其住所。

南韓68歲變態性侵犯趙斗淳於12月出獄後，返回居住地京畿道安山市，連日來有大批民眾到其住所門外抗議，警方亦派出大量警員駐守，趙斗淳的房東不勝其煩，更下令盡快搬走。最新有消息傳出趙斗淳失蹤，疑似再度搬家，但警方以私隱為由拒絕透露其行蹤，令社會各界人心惶惶。

據南韓傳媒《Insight》報道，趙斗淳出獄返家後，其住所附近均被大批民眾包圍，更最少有150名YouTuber拍片直擊，警方需派出數十名警員駐守，並不定時巡邏和監視。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

警方已撤離 街頭變得冷清

YouTuber李浚燮（音譯）於17日駕車至趙斗淳住所附近拍攝並上載影片，發現警方已靜悄悄撤離，街頭變得相當冷清，令趙斗淳的搬家傳聞甚囂塵上。李浚燮說︰

附近真的沒什麼警察，從警力不再投入的情況來看，趙斗淳搬家的傳聞恐怕可信。

不過，從南韓政府在官網上公布的性犯罪者資料顯示，趙斗淳的住址沒有改變。

警方回應指，基於保護個人私隱，不便透露趙斗淳是否再度搬家，但強調警方仍致力保護市民安全。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

房東下令趙斗淳夫妻搬走

早前韓媒《中央日報》指出，趙斗淳妻子上月中以保證金500萬韓元（約3.5萬港元）、承諾每個月繳交房租等條件，與房東簽訂2年租約搬入上址，並於11月25日向安山市政府遞交住址更改申請書。該單位約710呎，有2間房、1間浴室、客廳及廚房。

在趙斗淳出獄返家被追訪後，房東才驚悉該名女租客就是趙斗淳的妻子，加上有其他租客感到不安，他緊急要求趙斗淳夫妻馬上搬走，趙斗淳妻以「無家可歸」為由哀求，但被房東拒絕。

趙斗淳租住700呎屋疑監視受害人，即睇【下一頁】

 

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【趙斗淳出獄】趙斗淳夫妻住700呎屋疑監視受害人　遭房東怒趕走︰不知租予性侵犯
12:49 2020/12/15
【趙斗淳出獄】趙斗淳夫妻住700呎屋疑監視受害人　遭房東怒趕走︰不知租予性侵犯
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯出獄居民崩潰　逾150名YouTuber湧入直播拍片打卡
11:15 2020/12/14
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯出獄居民崩潰　逾150名YouTuber湧入直播拍片打卡
【趙斗淳出獄】變態犯趙斗淳出獄鄰居人心惶惶　法院最新裁7年禁夜間外出及過度飲酒
11:23 2020/12/16
【趙斗淳出獄】變態犯趙斗淳出獄鄰居人心惶惶　法院最新裁7年禁夜間外出及過度飲酒
虐兒 家庭關係 性罪行 網絡熱話 罪案 YouTuber 安山市 南韓

最高瀏覽

【最強繼母】自爆誕女11年未與燈箱大王註冊　楊卓娜：信任比一紙婚書更重要
11:15 2020/12/19
【最強繼母】自爆誕女11年未與燈箱大王註冊　楊卓娜：信任比一紙婚書更重要
【面授課堂】學界料1月初難復課有小學押後考試　教育局稱盡快公布聖誕假後上課安排
19:35 2020/12/18
【面授課堂】學界料1月初難復課有小學押後考試　教育局稱盡快公布聖誕假後上課安排
【創業追夢】4個後生仔傾爆房傾出一盤生意　大學生創業開時鐘酒店
18:05 2020/12/16
【創業追夢】4個後生仔傾爆房傾出一盤生意　大學生創業開時鐘酒店