【聖誕驚嚇】媽媽拆薑餅屋賀聖誕 驚現巨型獵人蛛噴絲織網產卵

▲ 澳洲媽媽凱蒂發現薑餅屋盒中有一隻巨型獵人蛛。

臨近聖誕節，不少家庭會準備聖誕大餐。澳洲一名媽媽，近日拿出從超市訂購的薑餅屋時，赫然發現盒中有一隻巨型獵人蛛，蜘蛛在薑餅屋旁噴絲織網，又產下一袋卵，令她大感崩潰。

薑餅屋驚現獵人蛛

澳洲媽媽凱蒂（Katie Gompertz）最近在Facebook上載相片，表示因為聖誕將至，在當地的沃爾沃斯超市（Woolworths）訂購薑餅屋給孩子，這份聖誕驚喜卻變成「驚嚇」。

當晚凱蒂想趁孩子不為意，拆開薑餅屋包裝吃一點當宵夜，怎料一隻巨型獵人蛛（Huntsman Spider）突然現身，嚇得她連忙把包裝封好。獵人蛛把薑餅屋當成自己的「家」，在屋旁噴絲織網，又產下一袋卵，揹着卵爬來爬去，令凱蒂不知如何是好，「包裝明明封好，我不知道牠怎麼進去」。

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超市免費換貨

凱蒂在帖文笑稱此倒霉事只會在澳洲發生，吸引網民留言，「果然是驚喜的聖誕」、「蜘蛛也要準備過聖誕了」、「這是一間充滿蛋白質的薑餅屋」。

帖文更獲得沃爾沃斯超市的回應，「這個小動物只是想要一個家，但絕對是去到了不適合的地方，對於這個令人震驚的驚喜，我們深感抱歉，畢竟現在是聖誕節，不是萬聖節」。他們又指願意為凱蒂免費換貨，會派人上門回收薑餅屋。

獵人蛛屬大型蜘蛛，以速度快聞名，在澳洲各地廣泛分佈。有網民希望超市回收薑餅屋之後，能夠把剛產下卵的獵人蛛放生。

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責任編輯︰王明芳