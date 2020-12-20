【新冠肺炎】許樹昌指確診個案仍處於高位橫行　港府或須考慮限制商場及非緊急商店營業時間

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

本港第四波疫情持續，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時確診個案仍處於高位橫行，料港府有機會再收緊防疫措施，或須考慮限制商場營業時間及非緊急商店暫停營業。



許樹昌今日（20日）在電視節目《講清講楚》中表示，近日的確診個案是反映患者在一至兩周前已受到感染，因個案仍處於高位橫行，亦代表早前收緊社交距離措施未是最有效，認為港府有機會再收緊防疫措施。

他提到，周一至周五的人流是明顯減少，惟周末時商場仍是人多車多，更指近日很多市民到元朗大棠看紅葉時是除下口罩拍照會有傳播風險，呼籲政府加強執法。他強調如社區持續很多人流，則會很難折斷傳播鏈。

他表示，若如果未來數日的確診個案持續高企，加上源頭不明個案比例高，當局可能可以再收緊有關防疫措施，包括限制營業時間縮短至6至8小時，或仿效英國非緊急商店，如髮型店、服裝店等須暫停營業，

始終市民聚集在商場購物，人流那麼多仍然會有爆發風險，因現時仍有很多隱形傳播鏈，希望不用去到這一步，不過如果沒有辦法之下，都要考慮一下（相關措施）。

聖誕假期將至，部分市民或因抗疫疲勞會在私人地方舉辦聖誕聚會，許樹昌就指出近日有醫護人員的聚會都出現爆發，呼籲市民不要舉辦聖誕派對或任何聚會，又指如市民未能配合防疫政策，「最後關頭」或需考慮墨爾本實施禁足令：

聖誕自己喺屋企食餐飯，休息一下就算啦！

至於學校復課安排，許樹昌稱，除非新增確診個案回落至低單位數字，否則相信仍要繼續暫停面授課堂，建議在新年後再視乎疫情的走勢再作決定。

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記者：郭詩詩