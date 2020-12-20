【天王專輯】 劉德華相隔7年推出新專輯　《演·唱》收錄最新派台歌《繼續美麗》

▲ 劉德華推出個人首張數碼專輯《演‧唱》。

劉德華推出新數碼專輯！天王劉德華繼2013年推出電影專輯《盲探》後，相隔7年終於推出新數碼專輯《演‧唱》，今次亦是華仔的首張數碼專輯。

今次華仔專輯《演‧唱》共收錄17首廣東和國語歌，包括《My Love》、最新派台作《繼續美麗》、與倪妮合唱的電影《拆彈專家2》主題曲《相信我》。除4首翻唱歌：《誰能明白我》、《孤雁》、《浪子心聲》及《獅子山下》外，專輯內的其餘13首歌均由華仔親自填詞，情感非常濃烈。

受疫情影響，為讓歌迷更容易在網上選擇，華仔希望首張數碼專輯能透過音樂、讓大家在此刻的氣氛下，藉歌聲治愈心情，帶出一點點的寧靜。

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收錄新舊歌曲

自從華仔的數碼專輯在網上推出後，歌迷反應非常熱烈，有網民說：「華仔上次發專輯已是好多年前了吧，歌迷默默流下眼淚！」「獨具一格，詞具匠心。」「青春的不老回憶。」有歌迷知道專輯的大部份個詞都有華仔填寫後指：「在詞作中與華仔見字如見面！」

此外，早前發佈新歌《繼續美麗》時，獲不少圈內好友以不同方式演繹支持，包括天后容祖兒、顏卓靈、周勵淇、胡杏兒、薛凱琪、姜皓文、陳家樂、余香凝、布志綸等，令歌曲人氣升溫。

《演.唱》專輯在各大音樂平台推出後，反應熱烈，其中《誰能明白我》、《繼續美麗》和《獅子山下》在QQ香港地區音樂榜中，同一日成為top 10歌曲之內。

《演‧唱》曲序

1. 繼續美麗 （粵）

2. 相信我（國） （唱：劉德華/倪妮） （電影《拆彈專家2》主題曲）

3. 兄弟不懷疑 （粵) （唱：劉德華/古天樂） （電影《掃毒2天地對決》主題曲）

4. MY LOVE （粵) （劉德華MY LOVE世界巡迴演唱會主題曲）

5. 原諒我 （國) （電影《我的特工爺爺》主題曲）

6. 回家的路 （國) （電影《失孤》主題曲）

7. 笑一笑 （國) (獨唱版) （電影《偷天特務》主題曲）

8. 餘生一起過 （粵)（2013道地極品系列茶廣告主題曲）

9. 慢慢習慣（國) （電影《拆彈專家》主題曲）

10. 解開 （粵) （2015道地極品系列茶廣告主題曲）

11. 愛永遠存在 （粵)（2016道地極品系列茶廣告主題曲）

12. 浪子心聲（粵) （電影《追龍》宣傳曲）

13. 誰能明白我（粵) （電影《熱血合唱團》片尾曲）

14. 獅子山下 （粵)（電影《熱血合唱團》插曲）

15. 孤雁 （粵) （電影《兩個半爸爸》插曲）

16. 原諒我 （粵) （電影《我的特工爺爺》主題曲）

17. 兄弟不懷疑（國)（獨唱版）