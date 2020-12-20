【新冠肺炎】駐守警察總部女文職人員初步確診　最後上班日為12月16日

▲ 一名駐守警察總部的女文職人員初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

警方今日（20日）表示，一名駐守警察總部的女文職人員初步確診新冠肺炎。她於12月18日感到不適求診，並進行檢測。經測試後，她昨日（19日）得知對2019冠狀病毒病病毒測試呈陽性反應。該名文職人員於過去14日沒有外遊記錄，並沒有與公眾接觸，工作期間亦有佩戴口罩，她最後一日上班日為12月16日。



警方高度關注事件，並指正等候衞生署進一步評估及建議前，與該名人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測；已即時派員清潔及消毒該名人員的相關工作地方。

警方亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及 會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。



警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名文職人員的近日工作記錄等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

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記者：郭詩詩