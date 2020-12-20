【新冠疫苗】藥劑師學會強調疫苗初步安全　港人非「白老鼠」應盡早接種

▲ 香港醫院藥劑師學會崔俊明指3款新冠肺炎疫苗初步有效及安全。(林宇翔攝)

港府早前宣布採購至少3款新冠肺炎疫苗，香港醫院藥劑師學會表示該3款疫苗各有優劣，數據顯示皆初步有效及安全，現階段不宜作出比較，又強調港人試並非接種的「白老鼠」；按技術而言科興疫苗最適合診所使用。

香港醫院藥劑師學會崔俊明指，3款疫苗研發以科興的滅活疫苗最為傳統、成熟，流感疫苗便是是用此技術製造和生產，但需要繁殖大量病毒，科興滅活疫苗是採用非洲猴子腎臟細胞繁殖病毒，無需依賴雞蛋供應及適合對雞蛋過敏人士接種。

復星BioNTech的mRNA疫苗和阿斯利康的病毒載體疫苗是用基因工程技術製造的疫苗，是使用其他病毒將其蛋白改成新冠病毒基因，技術較新生產較快，崔俊明指相關疫苗不會影響人體本身的基因，但要跟進長遠的安全性。

他續指，3種疫苗的常見副作用與流感疫苗相近，包括注射部位反應、疲倦、頭痛、發燒、肌肉痛、作嘔。對於有疫苗出現面癱等嚴重副作用，他指出相關嚴重過敏反應是因人而異，所有藥物都有機會可以引致過敏反應，市民無需擔心。

崔俊明又解釋疫苗運送過程，以復星疫苗為例，該疫苗需儲存於-70度低溫，會用填滿乾冰的大箱運送到港，最多可維持10天，到埗後便需轉放批發商的提供-70度的雪櫃。

而科興滅活疫苗最適合私家診所使用，因科興滅活疫苗是採用預充式注射器，每注射器有一劑，可為一人接種，疫苗需儲存在2-8度，學會建議私家診所改用「藥用雪櫃」，而非家庭式雪櫃以確保疫苗質素。

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記者：蘇文軒