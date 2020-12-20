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【低價旅行團】內地YouTuber體驗「99人仔2天團」　行程似走難大雪下戶外立食饅頭雜燴

親子好去處 14:38 2020/12/20

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內地疫情緩和陸續推出低價旅行團吸客，但有旅行團竟安排旅客在大雪下戶外立食。

內地疫情緩和，各地旅遊業陸續復甦，包括復辦低價旅行團，質素參差。有YouTuber報名體驗99元人民幣2日1夜團，親歷如走難般的行程，除了臨時加插行金舖之外，走到雪山景點竟然無地方食飯，只在戶外搬出一鍋似碗仔翅的「大雜燴」加饅頭分派，旅客需在大雪下「立食」，非常狼狽。

內地一位YouTuber在其「無修飾的中國」頻道發布影片，直擊他上月參加的河南省「99元包吃包住兩日團」，同團有多達1千多人參加。出發當日，早上6點就到河南焦作站排長龍，一起搭火車前往河南靈寶市，參觀函谷關、寺河山、三門峽市的天鵝湖及陝洲地坑院。

到埗後，當地正下大雪，團友一車車被送上雪山食午飯，竟然沒有安排室內地方，大部分人要在戶外「立食」，由負責單位端出一鍋鍋的「大雜燴」配饅頭派發。團員當中有家長帶同小朋友參加，家長還要在大雪中與孩子一起排長龍，又冷又餓，很多人要等到返旅館時再充飢。

之後旅遊巴載著未食飽的旅客，前往行程表中沒有的地點——臨時加插行逛金飾商店街1小時，但沒有強制購物。回到旅館後，YouTuber被分配與一位大叔同房，房間尚算乾淨，但充電器需付費才能使用。

點擊即睇「99元兩日團」的行程︰

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責任編輯︰林綺玲

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