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財爺化身「整餅阿茂」　就財案諮詢公眾口味

政治 13:20 2020/12/20

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陳茂波呼籲公眾積極就財政預算案表達意見。（視頻截圖）

港府今日就2021/22年度《財政預算案》展開公眾諮詢，財政司司長陳茂波更化身「整餅阿茂」，拍攝宣傳片，呼籲市民把意見告訴「波叔」。

「雞蛋六隻、糖就兩茶匙、仲要些橙皮......」一身廚師裝扮的陳茂波在電視中介紹「食材」，電視前的一個家庭，有人希望「加點糖」、有人想「有點刺激」，亦有人覺得「最緊要平衡」，其實，大家說的是對新一份財政預算案的希望。財爺話，預備財政預算案就好像煮食一樣，不知客人想法，怎會煮出合適的口味呢？希望大家積極表達意見。

宣傳片短短30秒左右，看似很順暢，不過拍攝期間，財爺說對白時也出現「吃螺絲」的情況，將「糖就兩茶匙」說成「茶就兩茶匙」，一度NG，亦有一幕「take 3」先完成。不過，他就大讚工作人員專業，又指這個宣傳短片，由創作意念到落實執行，多得一班台前幕後工作人員的努力和付出，才能成功推出。

他希望，市民積極提出寶貴意見，他亦會盡力調和一份兼顧不同口味的預算案。公眾可透過www.budget.gov.hk就財案發表意見。

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撰文 : 傅流螢

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