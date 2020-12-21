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【香港愛情故事劇透】第12集大結局劇情預告　子朗欲與凱琪重修舊好

娛樂 10:14 2020/12/21

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《香港愛情故事》

《香港愛情故事》由羅天宇、龔嘉欣、王敏奕、謝東閔、龔慈恩、白彪、石修等主演，第11集講到凱琪的外公德銓失蹤，外婆金水與麗芬到處找他。子欣向母親少霞講出多年來的心結……

第12集大結局（22/12）

凱琪之母終於輪候到骨灰龕上位。

子婷勇於在全班同學面前承認過失，凱傑對子婷更加傾心。

凱琪眼見曉彤義無反顧再投入網戀尋找真愛，不禁反思與子朗的關係。

漢聲一家齊集子欣的攝影展，事隔多時，各人已轉變不少。

子朗欲與凱琪重修舊好，感到一切已偏離初衷，決定跟凱琪重拾戀愛的感覺……

撰文 : TOPick柴犬出動

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