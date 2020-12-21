【香港愛情故事劇透】第12集大結局劇情預告 子朗欲與凱琪重修舊好 娛樂 10:14 2020/12/21 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 ▲ 《香港愛情故事》 《香港愛情故事》由羅天宇、龔嘉欣、王敏奕、謝東閔、龔慈恩、白彪、石修等主演，第11集講到凱琪的外公德銓失蹤，外婆金水與麗芬到處找他。子欣向母親少霞講出多年來的心結…… 第12集大結局（22/12） 凱琪之母終於輪候到骨灰龕上位。 子婷勇於在全班同學面前承認過失，凱傑對子婷更加傾心。 凱琪眼見曉彤義無反顧再投入網戀尋找真愛，不禁反思與子朗的關係。 漢聲一家齊集子欣的攝影展，事隔多時，各人已轉變不少。 子朗欲與凱琪重修舊好，感到一切已偏離初衷，決定跟凱琪重拾戀愛的感覺…… 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港愛情故事】龔嘉欣享受現況不急生B Katy：只希望不要太遲生小朋友 18:54 2020/12/10 【香港愛情故事】龔嘉欣享受現況不急生B Katy：只希望不要太遲生小朋友 【香港愛情故事】羅天宇入行12年首當男一 拒一步登天曾當陳奕迅伴舞 18:27 2020/12/16 【香港愛情故事】羅天宇入行12年首當男一 拒一步登天曾當陳奕迅伴舞 【香港愛情故事】20歲A0為拍劇獻初吻 游嘉欣住公屋：不是羞恥的事 10:35 2020/12/13 【香港愛情故事】20歲A0為拍劇獻初吻 游嘉欣住公屋：不是羞恥的事 香港愛情故事 電視劇 TVB