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【酒店Staycation】港女酒店用水煲打邊爐 網民轟不衛生：咁污糟都夠膽用

食用安全 14:18 2020/12/20

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

有網民在連登討論區爆料，指港女入住瑰麗酒店時，用免費提供的熱水壺打邊爐。

港人Staycation奇事一籮籮，有網民在連登討論區爆料，指港女入住瑰麗酒店（Rosewood Hotels）時，自帶肥牛上房，用免費提供的熱水壺打邊爐。帖子一出引來網民炮轟港女不衛生，指「下手一定聞到臭湯味」，又指酒店熱水壺不一定乾淨，驚訝事主竟然拿來淥熟食物。

熱水煲淥肥牛

該名女子日前於社交媒體Instagram中，分享入住瑰麗酒店（Rosewood Hotels）的喜悅，指「今次生日Staycation，終於都去我想去好耐嘅Rosewood」，又稱讚酒店裝修，指「樓層走廊似大堂多啲」。隨後她上載一段用熱水壺打邊爐的動態影片，遭人截圖放上討論區。

於影片截圖可見，港女友人用筷子夾起一片肥牛放入熱水壺，用熱水壺熱力煮熟牛肉。桌上放有多片肥牛，似是打算慢慢「打邊爐」。港女對此相當滿意，附圖說明「好正，差啲想買埋湯底」。

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網民轟不衛生

帖子一出引來網民討論，不少網民炮轟女生不衛生，指「之後住酒店嗰位，煲幾次滾水都冇用」、「其實有時懶真係唔想自己帶水煲，睇完呢個真係唔帶唔安落」、「下手一定聞到臭湯味」。

有網民則指酒店熱水壺不一定乾淨，「啲人飲醉又嘔落去，貪玩煲尿，煮底褲襪消毒，呢舊肉吸晒啲精華」、「咁識食，唔知上手用黎做過啲咩野」、「通常酒店開酒party，拎嚟嘔」、「我一世都唔會用酒店水煲」。

同場加映：無品客大鬧半島酒店

無品客大鬧酒店事件常有發生，曾有住客在半島酒店慶生，留下滿地垃圾，連電視、梳化都滿佈污漬。

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同場加映：港女帶刺蝟去酒店泳池打卡

有關Staycation的爭議不斷，早前有港女帶刺蝟去酒店泳池打卡引起網民討論。

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責任編輯︰王明芳

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