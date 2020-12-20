陳茂波：預算案須及早部署疫後經濟復甦　遏制疫情刻不容緩

▲ 陳茂波拍攝宣傳片，呼籲市民就財政預算案提供意見。（司長隨筆圖片）

財政司司長陳茂波表示，今年政府將面對史無前例的3000億元財政赤字，估計明年的財政預算案難免仍出現赤字。他指出，疫情對於基層以至中產市民的打擊尤其沉重，認為如何支援最受影響的市民、保住經濟元氣，以至及早為疫後的經濟恢復作出部署，是來年財政預算案的挑戰。

陳茂波在網誌中提到，一年中本應是節日氣氛最濃厚的檔期，卻因疫情的陰霾而顯得冷清。對許多原本盼望在聖誕新年期間爭回部分早前失去的生意的商戶來說，打擊猶如雪上加霜。他續指，新一輪防疫抗疫基金具針對性，資助額較上一輪，幾乎增加了一倍，不過他承認，對於許多艱苦經營多時的行業來說，這只是杯水車薪，最多只能起到暫時的紓緩作用，絕非根治問題的長遠之計。

他擔心，未來數個月，若然疫情不能快速受控，失業率有機會再次攀升，形容遏制疫情刻不容緩，又指這是他在過去兩星期就財案進行業界諮詢時，最多人提出的要求。他希望，市民配合政府的措施，推動控疫防疫工作順利推行，合力讓疫情盡快消退。

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責任編輯：林曉君