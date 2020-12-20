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「未研香港」為本地製造商招賢　盼消除製造業與年青人隔閡

社會 14:43 2020/12/20

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未研香港公佈實習生招募計劃，鼓勵香港人投身香港製造產業。（陳靜儀攝）

香港過去為求發展幾經轉型，由製造業到轉口，再到金融發展，數十年來香港製造業似乎已經式微。致力復興本地製造業的組織「未研香港」，正舉辦第二次實習生計劃，為一眾有意復興本地製造業的廠商物色實習生，解決人手短缺問題。

「未研香港」創辦人羅庭輝指，現時廠商年輕人之間的隔閡主要來自誤會，「廠商過去可能和90後甚至00後有不愉快的合作，認為他們唔捱得；年青人亦對行業生態認知不足，我們的工作就是去除雙方的誤會。」

他舉例指，第一次實習生計劃中，從事農業的富琴有機火龍果農莊表明不信任實習生能為他們帶正面影響，「佢地講到明只打算俾實習生餵下羊，估佢捱唔夠一星期就走。」後來獲選到該農場實習的港大畢業生，不但沒有半途而廢，更幫助農莊將招牌產品火龍果製成果乾，開拓出新的收入來源。有了成功的經驗，富琴有機火龍果農莊亦願意參加新一期實習生計劃，將製造業技術傳承下去。

除了富琴有機火龍果農莊，是次參與計劃的還有麥子、香港城釀、The Nutter Company、本土養殖、染樂工房、香港木庫、瑞興皮革、香港蒸餾廠共9間企業。參加計劃的實習生，只要出勤率不少於8成，且獲得實習機構認可，即可獲每月5,000元的薪金。計劃已經截至申請，「未研香港」指今期計劃有140人申請，爭取20個職位。

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記者：陳梓蔚

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