【新冠肺炎】一田沙田店重開　員工每隔14日會做病毒快速測試

▲ 一田百貨沙田店重新投入服務，復業前已完成多項抗疫措施。（圖片由一田提供）

一田百貨沙田店早前出現多宗新冠肺炎確診個案，截至昨日（19日），累計13名員工染疫，包括3名直屬員工，以及10名專櫃推廣員。一田表示，兩名確診員工已出院，其他人員正康復中；沙田店今日（20日）起重新投入服務，員工事前已進行額外檢測，結果呈陰性才可上班，他們每隔14天亦會再進行一次快速檢測，結果屬陰性者才可繼續工作。

一田指，於12月6日，即獲通報有員工確診後翌日，已主動要求及安排所有沙田店員工，包括一田員工、一田寫字樓員工、專櫃職員、商品推廣員及外判清潔及保安員進行核酸檢查，所有員工必須出示呈陰性之檢測報告方可復工；而全部員工獲安排於12月18日額外進行新冠肺炎快速檢測一次，員工的檢測報告必須為陰性才可重返工作崗位。

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一田續稱，沙田店重新投入服務後，所有員工，包括一田員工、一田寫字樓或貨倉員工、專櫃職員、商品推廣員及外判清潔及保安員，每隔14天必須再進行一次快速檢測，檢測報告同樣必須為陰性才可繼續工作。而供應商的員工亦須出示政府認可之檢測機構發出的檢測報告，或即場參加新冠肺炎快速檢測，相關人士的檢測結果同樣必須呈陰性方可進入店內範圍工作，已完成檢測的相關員工之員工證上會貼上「已完成新冠病毒（快速）檢測」的 徽章。

一田說，為加強防疫，員工休息室位置嚴格遵守餐飲規格，員工與員工之間相距1.5米，並設膠板分隔； 亦會定時消毒休息室，並設有消毒紙巾以及消毒搓手液以供員工使用，保障安全；店內的購物車、購物籃及自助付款機等，會定時消毒，以策安全。

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記者：陳曉瑩