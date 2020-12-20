【新冠肺炎】研究指劏房不利兒童學習　兒童心理壓力平均分達8.2分

▲ 循道衛理亞斯理社會服務處、全港關注劏房平台，以及明愛荃灣社區中心今年7至8月調查有關居住劏房兒童的學習情況。(受訪者提供)

惡劣的劏房環境影響孩子學習及成長。而在疫情下，不少學生更要在家學習。有調查發現，惡劣的劏房環境中不利兒童的學習表現，超過七成的受訪家庭評價兒童在學校的成績為中等或以下，成績難脫穎而出。有團體調查指出，由於缺欠空間擺放固定學習書枱，部份兒童需要在床上學習。由於要與各位家庭成員共處一室，觀看電視、談天或吵架等行為，亦使兒童在家學習時難以專注，而高昂的租金，亦只能減少孩子的學習開支。

循道衛理亞斯理社會服務處、全港關注劏房平台，以及明愛荃灣社區中心今年7至8月調查有關居住劏房兒童的學習情況，共收回193份問卷，亦分別做家庭訪談及聚焦小組。他們均居於荃灣劏房並至少育有1名正就讀小學的孩子，有71%受訪者表示兒童學業成績為中等或以下。

調查發現，在193個受訪家庭中，單位平均租金為5740.7元，平均面積為123.5平方英呎，而受訪者平均家庭月入約為1.4萬元，租金平均佔他們收入的約40%。循道衛理亞斯理社會服務處單位經理薛家進指，根據研究，受訪者的人均面積只得32.5平方英呎，比懲教署囚犯倉人均居住標準的49.5平方英呎還要細小。

▲ 劏房兒童於床上學習(受訪者提供)

▲ 劏房兒童於床上學習(受訪者提供)

調查組織與受訪者深入訪談時更發現，有家長認為，因為租金佔收入比例高，故要節省孩子的補習支出，例如減少補習時數。普遍受訪者認為，劏房租金佔家庭比例收入高、居住面積小、空氣質素差及多噪音均會對學童的學習造成負面影響。調查又要求受訪者自評居住環境心理壓力，發現平均分數高達8.1分，亦認為對兒童造成的心理壓力更高，為8.2分。

至於甚麼環境因素最影響孩子學習，最多受訪者認為劏房居住環境的大小，其次為空氣質素差及多噪音，第三為光線太強或太弱。有家長指劏房空間太小，連書枱亦放不下，且容易被噪音影響孩子做功課及溫習。而且各家庭成員共處一室，其他成員觀看電視、談天或吵架等行為會直接騷擾兒童的學習。

團體建議，政府應訂立適足住屋權，從而保障基層家庭住屋權力；應增加房屋供應，並建議將上期滯銷的綠置居單位轉作出租公屋；並應重推租務管制、資助設立「不適切居所社工隊」及中心會址等。

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記者：洪芷晴