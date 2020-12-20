【新冠疫苗】孔繁毅指新冠病毒突變率令人驚訝　或需每年接種疫苗

▲ 港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片）

全球各國開始接種疫苗，而港府洽購的疫苗最快下月抵港。港大內科學系臨床教授孔繁毅表示，新冠病毒的突變率令人驚訝，提高了傳染性，強調年輕患者延遲入院治療也有機會令病情惡化；另曾有重覆染疫的患者，抗體在接近半年降至無法檢測水平，估計將來有可能要每年接種新冠疫苗。

孔繁毅在港台節目《給香港的信》表示，新冠病毒的突變率令人驚訝，提高了傳染性，本港第四波疫情的主要傳播的病毒株仍是來自尼泊爾，強調重症患者並非只有長者，年輕患者延遲入院接受治療，亦有機會令病情惡化，而近日寒冷天氣，亦可增加鼻道和上呼吸道的病毒複製。

他指出，目前研發的疫苗仍未有長遠安全及有效的數據，早前曾有重覆感染的患者，抗體將在6個月左右降至無法檢測水平，預料新冠疫苗會像流感疫苗一樣，需要每年接種。

至於香港大學研究的噴鼻式疫苗，他預計明年初會進行第一期臨床試驗，並於明年下半年展開第三期的試驗，屆時可結合季節性流感疫苗，每年只需接種一次。

港大專家孔繁毅指高齡肥胖等可先接種新冠疫苗，強調疫苗非萬能，打針後仍要戴口罩，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩