【孝順天后】鄭秀文父親上月離世　Sammi發文難捨傷感：眼淚仍忍不住落下

▲ 鄭秀文（Sammi）於兩個月內經歷愛犬及父親離世。

天后鄭秀文一向孝順，近兩月一直沒更新社交平台的Sammi,原來80多歲的老父鄭隱南於上月離世，Sammi前日辦完父親後事，今日發寫長文抒發與父親離世心情。

Sammi指前天辦完父親身後事的最後事宜，跟姊姊在電話中一直聊父親生前的點滴，有著無限思念。

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▲ （鄭秀文IG圖片）

她寫道：「很不捨，這段日子腦海中都是父親，想捉緊父親生前的每個片段，更想捉緊父親無條件的愛。想到父親，眼眶不期然又會紅起來....但父親不會再屢被病疾折騰，主懷安息了。」

Sammi最擔心的是母親：「我們姊弟們也全力照顧着媽媽。（媽媽失去了幾十年的老伴，但她在痛和不捨之中，在信仰中很堅強，我非常佩服她）。」

Sammi感觸說︰「失去了Lucky，也失去了父親，經歷了一個個痛，........想到他（牠）們，刺到感觸處，眼淚偶爾仍會忍不住落下。也是凡人吧！有時候，就允許自己同時堅強與脆弱吧！」

她指：「安息禮那天，廣濶光亮的教堂中央，上了淡妝的父親安詳地躺在棺木裡，我細細凝望他，眼淚一滴一滴的落下......，但他安息主懷，我和家人都安心釋懷。父親走了，但他的愛將會與我同在，不熄不滅。」

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Sammi又從父親舊照懷念：「看着照片中的父親，帶着微笑思念他，『思念亦是一種幸福，因為我們擁有過彼此的幸福』，當我仰望天空，無限的繁星中，總覺得父親也在當中，星星一閃一閃，似在向我鬼馬地眨眼，並告訴我：『天家好美麗。女兒，你要好好生活，繼續努力和進步』」

Sammi說︰「爸爸，我會，我一定會。過去一個多月，在不捨和陣痛之中，現在，mi要重拾自己。哭過痛過，重新振作。爸爸，爸爸，告訴我你是天上哪一顆星，請記得，每夜繼續向我俏皮鬼馬的眨眼。爸爸，愛您。永永遠遠。」