【新冠肺炎】藍田耆康會馮堯敬夫人護理安老院職員確診　至少23名院友及員工須檢疫

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本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（20日）新增74宗確診個案，包括4宗屬輸入個案，本地個案佔70宗，當中25宗屬源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。

張竹君指，今日新增一宗個案，其患者為早前確診者的家人。涉事患者為藍田耆康會馮堯敬夫人護理安老院職員，其最後一日上班日為12月18日，19日感到不適，院內23名院友及部分曾緊密接觸的員工須檢疫。

此外，靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍今日亦增一名院友確診。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。中心提醒曾到訪在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下指明場所的人士，必須遵從強制檢測公告接受新冠肺炎病毒檢測，中心亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫。

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記者：郭詩詩