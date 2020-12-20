【新冠肺炎】再多3疫廈　涉油麗邨逸麗樓、藍田邨藍泰樓、石籬邨石榮樓

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。(曾耀輝攝)

本港第四波疫情未止，今日（20日）新增74宗確診個案，70宗屬本地個案包括宗不明源頭，另外36宗與其他個案有關。另外有50多宗初步確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，再多3個疫廈需派樽，包括：

油麗邨逸麗樓3個單位共有7宗確診個案，其中一個單位4宗確診個案、另一個單位2宗確診個案，餘下一個單位有一宗確診個案；今日新增4宗確診個案，來自2個單位。

藍田邨藍泰樓亦有3個單位有確診個案，每個單位各自一宗確診個案；今日新增一宗來自一個單位。

較早前已做強制檢測的石籬邨石榮樓有第四個單位出現一個初步確診個案，如該個案最終確定確診，即分別有4個單位5位人士確診，將要求全幢居民接受強制檢測。

張竹君補充，油麗邨逸麗樓最早確診的個案為11月27日，而3個單位均不同層數，有單位相差近10層；而石籬邨石榮樓初步確診個案與早前確診單位相同號碼，不過相差2層。

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記者：洪芷晴