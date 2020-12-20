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灣仔派對房間違規營業7男女遭票控　尖沙咀酒吧檢毒品拘2人票控30名酒客

社會 16:18 2020/12/20

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30人在樓上酒吧消遣。(警方提供)

疫情嚴峻，但仍有市民涉違限聚令。警方在昨晚(19日)至今日(20日)凌晨，分別在灣仔一派對房間及尖沙咀一間樓上酒吧發現有人違反限聚令，其中警方在酒吧另檢獲毒品。

警方指，灣仔警區人員昨晚在天樂里處理一宗案件時，發現天樂里2至4號一間派對房間疑正在營業，一名21歲姓劉女子被帶返警署協助調查，派對房間內有2男5女，年齡介乎17至30歲，涉嫌違反限聚令，警員向他們發出定額罰款通知書。

灣仔派對房間違規營業。(警方提供)

另外，警方今日凌晨約4時50分巡查尖沙咀金巴利道35至35號A一樓上酒吧，發現該樓上酒吧正在營業，酒吧內有30人聚集消遣，分別19男11女，年齡介乎1５至34歲，警方即時向部分人士發出定額罰款通知書。

人員亦在酒吧內發現懷疑可卡因、大麻、搖頭丸及「Happy水」，遂拘捕酒吧負責人及1名職員，年齡分別為22及39歲，涉嫌販毒及違反限聚令，現正被扣留調查，毒品數量及價值仍有待點算。

警員在酒吧檢獲少量毒品。(警方提供)

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記者：蘇文軒

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