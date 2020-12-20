【新冠肺炎】明愛醫院男護士初步確診　無病人員工被列密切接觸者

▲ 明愛醫院一名男護士初步確診。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（20日）新增74宗確診個案，4宗屬輸入個案，本地個案佔70宗，當中25宗屬源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。

明愛醫院一名男護士初步確診。他12月16日開始發燒及腹瀉，昨日到急症室求醫，結果初步陽性。男護士12月13日最後一日工作，其居住大廈出現確診者，工作期間曾接觸確診者，但有合適保護裝備，亦無進行高風險程序。醫院調查後認為無其他員工及病人須列為密切接觸者，但有一名病人服務助理列為「其他接觸者」，須接受醫學監察。

庾慧玲表示，截至今早9時，過去24小時醫管局錄得呈報個案90宗，再多100名確診病人康復出院，至今6,837人。1,081名確診病人仍在23間醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中64人命危，67人嚴重，950病人情況穩定。醫管局已開設1241張負壓病床，使用率70%；負壓病房681間，使用率74.7%。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。中心提醒曾到訪在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下指明場所的人士，必須遵從強制檢測公告接受新冠肺炎病毒檢測，中心亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫。

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記者：蘇文軒