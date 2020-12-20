【牛奶血】2個月大BB入院抽出牛奶血 醫生揭父母問題：奶粉加太多

▲ 內地一名2個多月大嬰兒近日因為支氣管肺炎入院，抽血時發現血液有明顯油脂層，如同「牛奶血」。

父母為BB沖奶時要小心，加太多奶粉不利BB成長。內地一名2個多月大嬰兒近日因為支氣管肺炎入院，抽血時發現血液呈粉紅色，有明顯油脂層，如同「牛奶血」。醫生追問下揭發家長為讓BB有更多營養，每次沖奶都會多加奶粉。醫生提醒，奶粉過濃會導致嬰兒營養過剩，影響腎臟、消化及血液健康，家長必須按照說明沖調。

入院抽出牛奶血

綜合內地媒體報導，江蘇蘇州一名2個多月大嬰兒小楊楊（化名），咳嗽一周未見有好轉，於是到醫院求診。醫生診斷小楊楊患有支氣管肺炎，為他抽血檢查時，發現血液樣本有明顯油脂分層，血液呈粉紅色乳狀，如同「牛奶血」。

該院新生兒科副主任李永富安排他作進一步血脂檢查，發現其血膽固醇明顯過高，甘油三酯更超出常人2倍以上，血鈣、血磷、血鉀等指數亦明顯偏高；最終證實小楊楊患有高血脂症，電解質紊亂。

醫生：奶粉濃度過高所致

醫生追問家長，才得知小楊楊自出生起便飲用奶粉，但家長擔心營養不夠，每次沖泡奶粉時都會多加幾匙，導致沖泡出來的奶粉濃度過高。新生兒科李醫生認為奶粉沖調比例不當，導致小楊楊出現嚴重高血脂症及電解質紊亂。他續指，奶粉過濃容易引起營養過剩，不僅會對嬰兒腎臟造成負擔，也會對消化及血液健康等造成不良影響。

小楊楊經治療後，肺部感染症狀有好轉，血脂指數逐步回復正常。李醫生又提醒家長，沖泡奶粉時應嚴格按照說明沖調，不要自行增加或者減少；嬰兒也要定期複診，如發現異常，應及時就醫。

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責任編輯︰王明芳