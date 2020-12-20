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澳門政府採購3款疫苗　賀一誠：市民可選擇接種哪一種

政治 16:41 2020/12/20

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賀一誠在慶祝酒會上致辭。（澳門新聞局圖片）

今日是澳門回歸21周年，澳門行政長官賀一誠形容，今年是極艱難和極不尋常的一年，而政府採取的不惜代價的防疫政策，取得階段性成效。他又表示，澳門政府已採購3款疫苗，市民可自願選擇是否接種，並可自己選擇接種何款疫苗。

賀一誠在慶祝酒會上致辭時表示，今年是第5屆特區政府開局之年，也是極為艱難卻又極不尋常的一年。又指政府在採取不惜代價的防疫政策下，取得零死亡、零社區感染、零院內感染，低重症率和高治愈率的階段性成效，內地訪澳旅遊簽註分階段逐步恢復，保持了社會大局總體穩定，澳門經濟總體上逐步恢復向好。

他又提到，明年是國家十四五規劃及澳門實施第二個中年規劃的起步之年，指出要進一步解放思想，守正創新，務實有序參與粵港澳大灣區建設和一帶一路建設，不斷增強澳門暢通國內大循環和聯通國內國際雙循環功能，為國家新時代改革開放作出新的貢獻。

他在會後見記者時透露，澳門政府採購的疫苗，每劑成本約500澳門元，首批應急疫苗最快月底抵澳。賀一誠表示，若3款疫苗同時運到澳門，市民可自己選擇接種何種疫苗，強調「政府不會強迫你打哪一種。」他又表示，如果官員先接種可以增強市民對疫苗的信心，他與一眾官員都願意這麼做。

另外，賀一誠表示，今年上京述職安排仍等待中央安排，如有機會向國家領導人匯報，將一如既往，闡述今年工作情況和明年安排。他又稱，沒有收到通知指香港行政長官林鄭月娥取消述職安排。

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責任編輯：林曉君

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