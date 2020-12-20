【新冠肺炎】旺角博思醫學診斷中心2名員工染疫　曾照顧接受電腦掃瞄的確診者

本港今日（20日）新增74宗新冠肺炎確診個案，本地病例佔70宗，當中25宗屬源頭不明。衞生防護中心公布，旺角朗豪坊博思醫學診斷中心有2名員工染疫（個案編號：8,116及8,135），相信與早前一名曾於中心接受電腦掃瞄的確診者有關。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君匯報時表示，染疫的2名博思醫學診斷中心員工，曾照顧接受電腦掃瞄的新冠肺炎患者，而2人當時有穿著保護衣，曾與該中心確診員工有密切接觸的人士，及曾照顧患者的員工，會被安排送往檢疫中心，該中心沒有其他病人受影響。

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張竹君指，患者在做電腦掃𣈴時，曾心跳加速，需要服藥，由一名醫學診斷中心員工遞上水及藥，患者期間因而有短暫除下口罩，服藥後在休息室小休，當時中心亦有其他員工照顧該名患者，故不排除當中出現了一些傳播。

張竹君補充稱，該名患者於12月3日發病，出現氣促，12月7日到博思醫學診斷中心接受掃𣈴；而染疫的2名員工則分別在12月16及17日發病，其中1人12月8起已沒有上班，另1人則於12月17日最後上班。

張竹君提及，博思醫學診斷中心已向衞生署提交一個涉及30至40人的名單，署方會繼續追查情況，才可了解有多少人需要隔離檢疫。

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記者：陳曉瑩