【香港愛情故事】白彪龔慈恩最終和好如初？　羅天宇龔嘉欣為上車導致分居

▲ TVB劇《香港愛情故事》即將播放結局篇，究竟劇中的幾對戀人最終如何？

TVB人氣劇《香港愛情故事》下周二（12月22日）播出大結局篇，新婚夫婦阿聲（白彪飾）和少霞（龔慈恩飾）能否和好如初成為觀眾焦點。

另外，新婚的子朗（羅天宇飾）和凱琪（龔嘉欣飾）因買樓一事而發生爭執，更面臨分居危機；Heyman（謝東閔飾）向第三者子欣（王敏奕飾）提出分手，令她受情傷。

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大聲公追回太太

阿聲和少霞眼見兒子成家立室，想起當年二人的甜蜜往事，以及於婚宴上的承諾。

二人反思自己的過錯，聲大大的阿聲檢討自己並追回太太，令夫婦冰釋前嫌。

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子朗凱琪為置業鬧翻

兩位主角子朗和凱琪一直為上車而奮鬥，從拍拖到結婚都十分恩愛。可是，為了背負着供樓負擔的二人因為應付沉重的經濟壓力，因而各有各忙，並過着有時差的同居生活。

地產經紀的出錯令二人的新居面臨撻訂危機，最後更為置業一事而吵架，新婚不久便分居。

幸最後子朗和凱琪終互相體諒，縱然未能成功上車，但一起同住劏房過甜蜜婚姻生活。

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子欣情路坎坷

曾經不相信愛情的子欣從來只愛一夜情，不過自從戀上已有女友的Heyman後主動出擊，第三者更欲坐正與其繼續發展。

不過，Heyman最終選擇回到女友身邊，令子欣慘受情傷。

情場失意的子欣雖然情路坎坷，不過她最終能重拾家庭幸福，結局不算太悲慘。

子婷被網絡欺凌

子婷（游嘉欣飾）與周帆（劉子碩飾）拍拖後，被對方塑造為完美理想對象及提出結婚而倍感壓力，更遭周媽媽揶揄。

子婷一腳踏兩船之事傳遍校園，令她慘成網絡欺凌的對象。

她最終勇於在全班同學面前承認過失，令凱傑（林正峰飾）對她更加傾心。