【火燒功課】躁爸教小四兒子做功課崩潰　放火怒燒筆記掟落街險焚毀鄰居家

▲ 上海一名躁爸因沒有耐性教兒子做功課，一把火燒掉兒子的功課再掟落街。

不少父母教仔女功課都好勞氣，但父母都需要控制情緒，以免釀成大錯。上海一名爸爸在教導小四兒子做功課時，因兒子頑皮不聽話，一怒之下竟放火燒毀作業掟落街，火勢險波及鄰居。警方接報到場，爸爸承認自己一時之氣，以為功課快燒完才掟落樓。

據內地《021視頻》報道，事發於14日晚，上海一名30多歲爸爸在家教小四兒子做功課，但兒子因不願做功課而不斷搗蛋，爸爸一怒之下「點火」燒筆記簿，並放在露台上焚燒。

跌落樓下單位衣架上再燃燒

爸爸看到筆記簿已燒到差不多熄滅，便將筆記簿掟落街，沒想到因大風令火光復燃，筆記簿跌落樓下單位的衣架上燒著，驚動了鄰居，幸及時將火勢撲滅，沒有造成傷亡，並報警處理。

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警察接報後到場，該名爸爸才得悉自己差點闖出大禍，趕到受影響的鄰居致歉，之後也寫了悔過書，提及是自己在教育小四兒子時，沒有控制自己情緒，一怒之下點燃了筆記簿。

我以為已經快熄滅，把本子扔落樓下，沒想到戶外風比較大，使本子復燃。

大廈管理員表示，該名爸爸事後接受了警員的批評教育，承諾以後會遵守消防安全規定，不會再發生類似事件。

網民轉視線笑爸爸字醜

事件在內地網絡掀起熱議，認為爸爸未能控制好自己情緒，怎能教好孩子？「好孩子都得讓你毀了」。

父母不知道控制情緒，這種人居然結婚！這種家庭的小孩不堪設想啊！絕大部分是定時炸彈！

不少網民認為該爸爸寫悔過書的字體更吸睛，笑稱字體好醜，「小學生都比他寫得好」、建議他先「練好字再來教孩子」。

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責任編輯︰王明芳