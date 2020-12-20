【開心速遞】《愛回家》第1095集預告　Terry遭雷公戲弄被龍敢威趕走【有片】

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》今晚（12月20日）劇情以接龍集團為背景，關於Terry力王的故事。至於明晚（12月21日）《愛‧回家之開心速遞》劇情，以熊家為背景，關於根叔一家人做冬的故事。

第1095集（20/12）

敢威的辦公室被還原後，發現有一件東西失去蹤影。

敢威欲尋回失物，給予的提示卻甚含糊，愛詩、鐵面陳均無所適從。

力蓮對失物毫不在意，力王卻甚為着緊，並從舊照片中找到線索，認為這物件對敢威有特殊意義。

力蓮着力王尋回失物，力王遂展開連番追尋……

力王遭雷公戲弄，John拍下力王的醜態，並將片段放上網。

力王被敢威責罵後傷心離去，幸得璟風、家聰接濟。

第1096（21/12）

樹根準備與家人及他們的另一半一起做冬，尚善不想樹根為煮飯菜而操勞，提議當晚到酒家用膳。

冬至晚上，樹根因要送貨，遂自行前往酒家，怎料竟找不着家人的蹤影，還引起了軒然大波……

尚善、若水等人偕伴侶宴請樹根吃大餐，欲設法讓他消氣，還為樹根送上源源不絕的驚喜，可是他卻似仍未能釋懷。

樹仁等人懷疑樹根一直耿耿於懷，是因受了某些人的冷言冷語所致，遂決定帶樹根重回酒家，務要讓那些人向樹根道歉……