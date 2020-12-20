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羅致光指將持續增加到校學前康復服務名額　料零輪候時間目標指日可待

社會 18:43 2020/12/20

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羅致光期望可令到校學前康復服務，達到零輪候的目標。（羅致光網誌圖片）

本港特殊需要學前兒童的康復服務供不應求，勞工及福利局局長羅致光表示，將持續增加特殊需要學前兒童的康復服務名額，預計零輪候時間目標指日可待，社署會密切留意進度。

羅致光在網誌中表示，社署於今年8月起啟動了一項為期20個月的試驗計劃，為正輪候評估或經評估為有邊緣發展問題的幼兒提供早期介入服務，目標是在試驗期間為約2,300名兒童提供服務；特殊幼兒中心的名額亦將於2022年增加至1萬個；而針對初生至兩歲殘疾幼兒的早期教育及訓練中心名額，則會在今個財政年度增至4,068個，未來數年亦陸續會有新的服務單位落成，預計零輪候時間的目標指日可待，社署會密切留意進度。

羅致光說，他又指，長遠而言，當學前康復服務的輪候時間大幅縮減時，政府會重新檢視各項學前康復服務的定位，包括服務特色和需求、探討是否把早期教育及訓練中心的服務重新聚焦於3歲以下的兒童。

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記者：陳曉瑩

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