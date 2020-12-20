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民主動力換屆選舉　趙家賢續任召集人

政治 20:17 2020/12/20

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民主動力第十屆執行委員會成員。（民主動力Facebook圖片）

民主動力完成換屆選舉，東區區議會副主席、民主黨趙家賢續任召集人，西貢區議會主席鍾錦麟亦續擔任副召集人，沙田區議員副主席黃學禮則取代聖公會牧師馮智活，出任副召集人。

第十屆執委會連同正副召集人，共有11人，秘書由荃灣區議員趙恩來出任司庫則由執業律師關尚義擔任，6名委員均是新加入成員，上一屆多位委員包括公民黨副主席譚文豪和民主黨尹兆堅未有續任

民主動力表示，會繼續與各地區的聯絡人、區議會正副主席，以及各民主派政黨及組織、獨立民主派陣營等緊密聯絡。同時，會在民主派主導的區議會，協助各區議員鞏固現有民主派的地區實力，並在其他非民主派選區，協助社區主任的地區工作，團結支持民主信念者。

另外，民主動力將籌辦不同類型的講座及工作坊，區議員及地區工作者互相交流學習，例如教導調解技巧，民主動力調努力聯繫及促成民主派各方作，「盡快落實務實貼地、持平公道的民主協調制度

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責任編輯：林曉君

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