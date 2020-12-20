民主動力換屆選舉　趙家賢續任召集人

▲ 民主動力第十屆執行委員會成員。（民主動力Facebook圖片）

民主動力完成換屆選舉，東區區議會副主席、民主黨趙家賢續任召集人，西貢區議會主席鍾錦麟亦續擔任副召集人，沙田區議員副主席黃學禮則取代聖公會牧師馮智活，出任副召集人。

第十屆執委會連同正副召集人，共有11人，秘書由荃灣區議員趙恩來出任，司庫則由執業律師關尚義擔任，6名委員均是新加入成員，上一屆多位委員包括公民黨副主席譚文豪和民主黨尹兆堅則未有續任。

民主動力表示，會繼續與各地區的聯絡人、區議會正副主席，以及各民主派政黨及組織、獨立民主派陣營等緊密聯絡。同時，會在民主派主導的區議會，協助各區議員鞏固現有民主派的地區實力，並在其他非民主派選區，協助社區主任的地區工作，團結支持民主信念者。

另外，民主動力將籌辦不同類型的講座及工作坊，讓區議員及地區工作者互相交流學習，例如教導調解技巧，民主動力強調，會努力聯繫及促成民主派各方作，「盡快落實務實貼地、持平公道的民主協調制度。」

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責任編輯：林曉君