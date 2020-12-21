【新冠肺炎】屯門醫院深切治療部於手術室開設延伸復甦病床　能分流約2成術後患者

疫情肆虐，公立醫院深切治療部不勝負荷，為減輕人手及床位壓力，屯門醫院麻醉科及手術室服務部於今年年初開展延伸復甦病床先導計劃，每晚最多可有2名術後病人在復甦室留醫，除了用作緊密護理術後病人，更可減少深切治療部的工作；該院至今已接收約40名病人，成為全港首間推行計劃的醫院；團隊指未來亦會與醫管局商討長遠的人手訓練，盼令計劃於各聯網恆常化，現階段九龍中聯網正探討開展該計劃。

現時屯門醫院深切治療部有30張病床，其中12張為負氣壓設定，專門用以接收確診新冠肺炎的病人，惟每逢疫情嚴峻時期，情況嚴重及危殆的患者增多，加重部門壓力。為分擔深切治療部壓力，屯門醫院麻醉科決定參考外國做法，在手術室的復甦室開設延伸復甦病床，設備規格等同加護病房，每晚最多可有2名術後病人在復甦室留醫，由護士提供一對一或一對二的護理服務。

屯門醫院麻醉科及手術室服務部顧問醫生劉宗偉解釋，每個手術室均有復甦室，讓手術後的病人短暫休息，待病人情況穩定後，便會轉至病房留醫短暫監察，而病人一般在復甦室逗留三十分鐘至數小時不等，其中約百分之十五的病人，因為情況比較複雜，需要密切監察術後情況，並安排到深切治療部留醫，其餘情況相對穩定的病人，會轉往普通病房。

延伸復甦病床先導計劃由今年年初開展，首階段於2月3日啟用，而由12月14日開始第三輪服務，至今已接收約40名病人。部門主管鄭振邦指，現時深切治療部每日約有4至5名術後病人，當中1至2名會由延伸復甦病床接收，即可分流約2成患者，有助減輕部門負擔。

▲ 屯門醫院麻醉科及手術室服務部部門主管鄭振邦。(陳國峰攝)

部門顧問醫生林嘉雯表示，延伸復甦病床只適用於做預約手術的病人，「院方會提早一天挑選合適的病人，所有安排都是預計之中，避免病人的身體狀況出現突發性轉差」，強調院方會優先挑選一些術後需要重監察及照顧的病人入住，例如需於術後觀察患者的呼吸及體液流失的情況，便可於復甦室留醫一晚，接受緊密護理。

手術室護士何靄君分享，曾有一名接受肝臟手術後入住延伸復甦病床的女病人於清醒後情緒起伏跌宕，「看見她與家人視像通話後哭了起來，我便上前關心她，聊了一整晚」，原來她擔心自己術後的康復情況，更提及家中有孫兒出生，家人又需照顧自己，不知做手術是否好事，「當下未必能給她很好的意見，但傾談後看到她心情好轉，最記得她多謝我願意聆聽」。

她指，以往於術後較難有機會與病人溝通，令她更感受到難能可貴；團隊表示，現時延伸復甦病床仍屬先導性計劃，不排除日後成為恆常服務，其中九龍中聯網的醫院正探討開展延伸復甦病床，盼未來計劃能於各聯網恆常化。

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記者：洪芷晴