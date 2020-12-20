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【確診大廈】屯門愛琴海岸、柴灣杏花邨、何文田皓畋有確診個案　一文看清患者居住名單

社會 21:45 2020/12/20

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

本港今日新增74宗新冠肺炎確診個案。（經濟日報資料圖片）

本港今日（20日）新增74宗新冠肺炎確診個案，本地病例佔70宗，當中25宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港個案累計8,153宗，包括8,152宗確診個案和1宗疑似個案。

今日新增確診個案牽涉的大廈名單包括：

香港島

  • 鴨脷洲利東邨東逸樓
  • 筲箕灣明華大廈A座
  • 北角英皇道興漢大廈
  • 柴灣山翠苑翠碧閣
  • 西營盤皇后大道西165號
  • 柴灣杏花邨19座
  • 銅鑼灣龍華花園2座
  • 黃竹坑如心南灣海景酒店
  • 西營盤德輔道西408號D
  • 柴灣富怡花園2座

九龍

  • 土瓜灣明倫街24A號
  • 九龍太子道西283號明園
  • 長沙灣元州邨元滿樓
  • 長沙灣李鄭屋邨廉潔樓
  • 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座
  • 旺角花園街曉翠閣
  • 旺角通菜街42號
  • 黃大仙彩輝邨彩葉樓
  • 慈雲山慈正邨正旭樓
  • 油塘油麗邨逸麗樓
  • 土瓜灣僑裕大廈
  • 土瓜灣長寧街麗明閣
  • 觀塘翠屏北邨翠梓樓
  • 藍田藍田邨藍泰樓
  • 藍田康逸苑康景閣
  • 土瓜灣鵬程街26號
  • 長沙灣蘇屋邨劍蘭樓
  • 牛頭角牛頭角道宏光樓B座
  • 牛池灣坪石邨紅石樓
  • 牛池灣富池徑1號
  • 大角咀博文街富貴大廈東座
  • 油麻地金威廣場
  • 尖沙咀龍堡國際
  • 何文田皓畋6座
  • 油麻地香港九龍諾富特酒店
  • 九龍維景酒店

新界

  • 將軍澳安寧花園3座
  • 將軍澳康盛花園4座
  • 掃管笏愛琴海岸二座
  • 荃灣石圍角邨石翠樓
  • 鞍山欣安邨欣喜樓
  • 粉嶺龍躍頭東閣圍
  • 荃灣大廈街德泰大廈
  • 天水圍天頌苑頌浩閣
  • 馬鞍山雅景臺3座
  • 粉嶺榮輝中心3座
  • 沙田碩門邨喜碩樓
  • 沙田碩門邨新碩樓
  • 葵涌寧峰苑庭峰閣
  • 大埔富善邨善鄰樓
  • 天水圍俊宏軒2座
  • 深井豪景花園麒麟閣
  • 荃灣大廈街德泰大廈

離島

  • 大嶼山愉景灣海馬徑
  • 大嶼山塘福村

衞生防護中心指，過去14天（12月6日至19日），累計新增1,276宗個案，包括1,192宗本地個案，其中438宗源頭不明。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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