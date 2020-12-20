【確診大廈】屯門愛琴海岸、柴灣杏花邨、何文田皓畋有確診個案 一文看清患者居住名單
社會 21:45 2020/12/20
本港今日（20日）新增74宗新冠肺炎確診個案，本地病例佔70宗，當中25宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港個案累計8,153宗，包括8,152宗確診個案和1宗疑似個案。
今日新增確診個案牽涉的大廈名單包括：
香港島
- 鴨脷洲利東邨東逸樓
- 筲箕灣明華大廈A座
- 北角英皇道興漢大廈
- 柴灣山翠苑翠碧閣
- 西營盤皇后大道西165號
- 柴灣杏花邨19座
- 銅鑼灣龍華花園2座
- 黃竹坑如心南灣海景酒店
- 西營盤德輔道西408號D
- 柴灣富怡花園2座
九龍
- 土瓜灣明倫街24A號
- 九龍太子道西283號明園
- 長沙灣元州邨元滿樓
- 長沙灣李鄭屋邨廉潔樓
- 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座
- 旺角花園街曉翠閣
- 旺角通菜街42號
- 黃大仙彩輝邨彩葉樓
- 慈雲山慈正邨正旭樓
- 油塘油麗邨逸麗樓
- 土瓜灣僑裕大廈
- 土瓜灣長寧街麗明閣
- 觀塘翠屏北邨翠梓樓
- 藍田藍田邨藍泰樓
- 藍田康逸苑康景閣
- 土瓜灣鵬程街26號
- 長沙灣蘇屋邨劍蘭樓
- 牛頭角牛頭角道宏光樓B座
- 牛池灣坪石邨紅石樓
- 牛池灣富池徑1號
- 大角咀博文街富貴大廈東座
- 油麻地金威廣場
- 尖沙咀龍堡國際
- 何文田皓畋6座
- 油麻地香港九龍諾富特酒店
- 九龍維景酒店
新界
- 將軍澳安寧花園3座
- 將軍澳康盛花園4座
- 掃管笏愛琴海岸二座
- 荃灣石圍角邨石翠樓
- 鞍山欣安邨欣喜樓
- 粉嶺龍躍頭東閣圍
- 荃灣大廈街德泰大廈
- 天水圍天頌苑頌浩閣
- 馬鞍山雅景臺3座
- 粉嶺榮輝中心3座
- 沙田碩門邨喜碩樓
- 沙田碩門邨新碩樓
- 葵涌寧峰苑庭峰閣
- 大埔富善邨善鄰樓
- 天水圍俊宏軒2座
- 深井豪景花園麒麟閣
- 荃灣大廈街德泰大廈
離島
- 大嶼山愉景灣海馬徑
- 大嶼山塘福村
衞生防護中心指，過去14天（12月6日至19日），累計新增1,276宗個案，包括1,192宗本地個案，其中438宗源頭不明。
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記者：陳曉瑩