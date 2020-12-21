【新冠肺炎】新增23間食肆曾有確診者到訪　患者曾到又一城Lady M及Simplylife

▲ 新增23間食肆曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（20日）新增74宗確診個案，包括4宗屬輸入個案，本地個案佔70宗，當中25宗屬源頭不明；另有逾50宗初步確診。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增23間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，深水埗區有5間食肆上榜，觀塘及油尖旺區則各有4間上榜。

根據衞生防護中心資料，新增的23間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

灣仔 德興大廈 九龍餐室（12/12/2020 #7641）

灣仔 捷利中心 金御海鮮酒家（12/12/2020 #7939）

中西區 士美非路市政大廈 誠記（12/12/2020 #7704）

東區 康怡商場 Alfafa（17/12/2020 #8083）

九龍

黃大仙 采頤花園商場 越北牛肉粉專門店（16/12/2020 #8009）

觀塘 啟田大廈 百匯酒家（11/12/2020 #7572）

觀塘 得寶花園商場 譚仔三哥米線（12/12/2020 #7767）

觀塘 宜安街15號 聚賢莊川香農家菜（15/12/2020 #7937）

觀塘 牛池灣街市熟食中心 新源茶樓（18/12/2020 #8042）

油尖旺 富榮花園 瓷器拉麵小 籠包（09/12/2020 #7598）

油尖旺 富榮花園 大蕃薯車仔麵（11/12/2020 #7598）

油尖旺 福苑 南記粉麵（16/12/2020 #8116）

油尖旺 德昌商業大廈 譚仔雲南米線（17/12/2020 #8116）

深水埗 金球閣 譚仔雲南米線（07/12/2020 #7598）

深水埗 福榮街103號 醉藥雞（11/12/2020 #7598）

深水埗 又一城 Simplylife Bakery Café（11/12/2020 #8063）

深水埗 又一城 Lady M（11/12/2020 #8063）

深水埗 汝州街204-206號地下 南昌冰室（17/12/2020 #8109）

新界

大埔 翠怡花園 木船（09/12/2020 #7687）

大埔 富萊花園 魚滑粥粉麵茶餐廳（11/12/2020 #7687）

大埔 翠屏花園商場 鼎天茶室（12/12/2020 #7687）

西貢 東港城 Itamama（16/12/2020 #7937）

沙田 置富第一城樂薈 大快活（17/12/2020 #8090）

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：黃泳欣