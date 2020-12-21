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【新冠肺炎】新增23間食肆曾有確診者到訪　患者曾到又一城Lady M及Simplylife

健康 09:26 2020/12/21

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

新增23間食肆曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（20日）新增74宗確診個案，包括4宗屬輸入個案，本地個案佔70宗，當中25宗屬源頭不明；另有逾50宗初步確診。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增23間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，深水埗區有5間食肆上榜，觀塘及油尖旺區則各有4間上榜。

根據衞生防護中心資料，新增的23間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

  • 灣仔　德興大廈　九龍餐室（12/12/2020　 #7641）
  • 灣仔　捷利中心　金御海鮮酒家（12/12/2020　 #7939）
  • 中西區　士美非路市政大廈　誠記（12/12/2020　 #7704）
  • 東區　康怡商場　Alfafa（17/12/2020　 #8083）

九龍

  • 黃大仙　采頤花園商場　越北牛肉粉專門店（16/12/2020　 #8009）
  • 觀塘　啟田大廈　百匯酒家（11/12/2020　 #7572）
  • 觀塘　得寶花園商場　譚仔三哥米線（12/12/2020　 #7767）
  • 觀塘　宜安街15號　聚賢莊川香農家菜（15/12/2020　 #7937）
  • 觀塘　牛池灣街市熟食中心　新源茶樓（18/12/2020 　 #8042）
  • 油尖旺　富榮花園　瓷器拉麵小 籠包（09/12/2020　 #7598）
  • 油尖旺　富榮花園　大蕃薯車仔麵（11/12/2020　 #7598）
  • 油尖旺　福苑　南記粉麵（16/12/2020　 #8116）
  • 油尖旺　德昌商業大廈　譚仔雲南米線（17/12/2020　 #8116）
  • 深水埗　金球閣　譚仔雲南米線（07/12/2020　 #7598）
  • 深水埗　福榮街103號　醉藥雞（11/12/2020　 #7598）
  • 深水埗　又一城　Simplylife Bakery Café（11/12/2020　 #8063）
  • 深水埗　又一城　Lady M（11/12/2020　 #8063）
  • 深水埗　汝州街204-206號地下　南昌冰室（17/12/2020　 #8109）

新界

  • 大埔　翠怡花園 木船（09/12/2020　 #7687）
  • 大埔　富萊花園　魚滑粥粉麵茶餐廳（11/12/2020　 #7687）
  • 大埔　翠屏花園商場　鼎天茶室（12/12/2020　 #7687）
  • 西貢　東港城　Itamama（16/12/2020　 #7937）
  • 沙田　置富第一城樂薈　大快活（17/12/2020　 #8090）

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責任編輯：黃泳欣

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