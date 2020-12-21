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【諸朋好友】 當十年閒角打算轉行遇《壹號皇庭》　歐陽震華成首位訓練班出身視帝【有片】

娛樂 10:46 2020/12/21

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歐陽震華成首位訓練班出身視帝。

宣萱與歐陽震華（Bobby）任崔健邦、張秀文主持的TVB節目《諸朋好友》嘉賓，在昨晚（12月20日）播出的《諸朋好友》內，歐陽震華回憶曾「險死」一事，性格亦因此轉變。

Bobby回憶稱，在2013年某晚，他飲酒「落錯格」入肺要緊急送院，更一度出現彌留的情況，並指感覺到當時靈魂出竅。

【諸朋好友】「大師兄」林國斌自認不孝　因心急見朋友趕母下車後悔至今

歐陽震華生死一刻。（《諸朋好友》截圖）

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Bobby在節目稱：「當時醫生和我說：『你天亮光時要走了，不過早上8、9點又回來！』。」Bobby亦坦言自己曾經歷靈魂看到自己的情況。

歐陽震華指，事後醫生向表示或許Bobby當藝人習慣捱眼瞓，慣了當睡著時被叫即可以醒來。

所以Bobby形容當日在醫院從昏迷突然醒來的情況，十足平時拍戲休息睡覺被突然叫醒開工般，還稱當日一醒來不敢閉起眼睛，怕再閉起眼不會再醒來。

身旁的好友宣萱邊聽邊擔心，Bobby即安慰她，還開玩笑說：「唔使驚，Bobby喺大廳。」走過鬼門關，Bobby直言改變了不少，對自己和別人也好。

宣萱與歐陽震華到節目《諸朋好友》。（《諸朋好友》截圖）

十年閒角終成視帝

藝員訓練班出身的Bobby，同期訓練班同學有張兆輝、梁朝偉、關禮傑等，自己因外表問題要以備姿態入讀。

在《壹號皇庭》中飾演余在春爆紅前，Bobby曾當了十年閒角，更自稱是演死屍的能手，很多時收工也不知道，因為演死屍往往能無聲地沉睡，令好友宣萱十分羨慕。

然而，沒有《壹號皇庭》Bobby早已轉行：「那時一間連鎖的服裝店，月薪起碼一萬元，上班最多十小時。當時最怕往後十年都是行行企企，我四十歲是不能轉行。」

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Bobby形容閒角的十年是自己人生的過程，在《壹號皇庭》才能表現的寫實。也因為《壹號皇庭》奠定Bobby男一的地位，後來的《醉打金枝》、《皇家反千組》等均有佳績。

2000年，Bobby憑《洗冤錄》宋慈一角獲萬千星輝賀台慶本年度我最喜愛的男主角。成為第一位訓練班出身的視帝。

歐陽震華坦承中年危機：上一頁

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撰文 : TOPick柴犬出動

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