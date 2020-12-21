【逆境自強】港龍停運任職19年機師轉行揸巴士 勉勵同路人：盼年輕同事面對現實向前行

受新冠肺炎疫情影響，航空業重創，國泰航空早前宣布重組，旗下的國泰港龍航空更即時停止營運。一名在港龍入職近19年的機師近日在社交網站發布影片，分享自己由機師轉行當九巴車長，藉以勉勵年輕同事走出困境，面對現實向前行。短片曝光後大批網民大讚勵志。

該名李姓的前港龍機師日前在facebook分享影片，當中包括過去擔任機師的照片和片段，以及轉行當巴士車的工作情況，亦有與妻兒合照。

他在帖文中間表示，Airbus captain轉做雙層巴士captain，如何鼓勵香港的年輕人？現在香港機場每日只有1,500人出入境（正常是每日十多萬人）航空業目前的環境，其實真的不需要講太多。

他稱進入港龍產不多19年，感恩港龍給予精彩的人生旅程，無論是飛行經驗、財富、機遇。那些年和其同期入職的同事，可算是較幸運的一群，「現在最大的問題只是不甘心too early to retire（太早退休）」。

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他見部分年輕的同事還無法出困境或心理陰影，故決定將將自己轉行去九巴「揸巴士」的經歷在facebook分享，希望年輕的同事可盡早面對現實move on。

他稱，自己愛看名人傳記，尤其是企業家和運動員的傳記，故事中最精彩的部份，並不是他們人生的高峰，而是他們在低谷時如何面對困境、如何跌倒再爬起來。他寄語同路人：

今天，大家雖然都處於人生谷底，但這不是我們的錯，我們仍然是最優秀的一群飛機師！可能數十年後，驀然回首，大家人生最精彩的故事，就是今天！

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責任編輯：羅嘉欣