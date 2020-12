【美國升學】男童唱歌後大叫Yeah被老師批評「冇規矩」 移民美國港媽：乖文化扼殺了創意

▲ 香港的乖文化扼殺了不少細路創意。

之前【識別「天才兒童」五大特徵 美國校長:有千里馬還需伯樂】一文,由於篇幅有限,只能列舉出聰明(Bright)同有天分(Gifted)嘅前5個特徵。好多父母叫我繼續講下呢個話題。

有讀者聯絡我,話睇完篇文先知,原來自己一直誤解咗阿仔,決心從此鼓勵佢嘅天馬行空,守護佢嘅與衆不同。一位朋友更同我分享,阿仔讀K1嘅經歷:佢話開學一個月,就接到老師電話,投訴阿仔每次唱歌結束,都大叫Yeah。朋友唔明,唱完歌覺得開心,Yeah下有乜問題。老師話,因為其他同學照版煮碗,跟住Yeah、跳、同埋拍手,搞到冇曬課堂紀律。

聽到呢度,我諗多數父母嘅做法,就梗係同老師道歉,寫包單一定鬧下個衰仔,實冇下次。不過我朋友唔係善男信女,竟然同老師據理力爭。佢話釋放情緒係好事,毋須壓制,更唔應該被批評「冇規矩」。佢覺得,自己同學校嘅理念有好大差別,於是毅然轉校。阿仔喺新學校,如魚得水。今年已經小一嘅佢,依舊熱情活潑。呢一切,全因阿媽當年企得硬。

毋庸置疑,我哋嘅文化崇尚「乖」。對小朋友最高嘅稱讚就係,摸住佢個頭,同佢講「你好乖喔」,好似佢係隻狗仔咁。細個嗰陣,我就眼見不少充滿創意同膽識嘅細路,被稱為曳仔曳女。喺「藤條炆猪肉」之下被馴服,成為毫無激情,只講搵食嘅鹹魚。

我從來唔想大家咁焦慮,相反,我希望父母可以輕鬆啲。毋須迷信所謂專家權威,亦毋須覺得老師一定啱曬。招式永遠敵不過心法,所有專業理論權當參考。好似我個朋友咁,冇喺老師權威面前跪低。俾啲信心自己,你係最了解仔女嘅人,大可用你嘅common sense,用心去觀察同感受。

徇眾要求,補充關於聰明(Bright)同有天分(Gifted)嘅其他特徵。文末係我翻譯嘅中文版,方便大家參考。內容源自National Association For Gifted Children以及美國學者Janice Szabos嘅研究。大部分美國學校亦沿用此版本。

理論數不勝數,研究亦層出不窮。大家唔使太過認真。只要記住,下次你個曳仔曳女,又喺度玩物喪志,或者亂噏廿四,試下換個角度,去賞識佢嘅高度熱情同無比創意。天生我材,每個人都有自己嘅天賦。做仔女嘅cheerleader,發自內心咁去欣賞同信任佢哋,守護你屋企嗰個天才。用你最真嘅心法,打出最靚嘅招式。

聰明(Bright)vs. 有天分(Gifted)特徵列表:



1. 知道答案 (Knows the answers) vs. 提出問題 (Asks the questions)

2. 完成任務 (Completes the assignments) vs. 發起項目 (Initiates projects)

3. 精確地複製 (Copies accurately) vs. 自創新設計 (Creates new designs)

4. 記憶力好 (Good memorizer) vs. 推理力強 (Good guesser)

5. 喜歡與同齡人相處 (Enjoys peers) vs. 偏愛與成年人交流 (Prefers adults)

6. 有合理的好主意 (Has good ideas) vs. 有瘋狂愚蠢的想法 (Has wild, silly ideas)

7. 理解含義 (Grasps the meaning) vs. 舉一反三 (Draws inferences)

8. 吸收信息 (Absorbs information) vs. 駕馭信息 (Manipulates information)

9. 感興趣地聆聽 (Listens with interest) vs. 展現強烈的感受和觀點 (Shows strong feelings and opinions)

10. 直接答題 (Answers the questions) vs. 深入探討及闡述觀點 (Discussed in detail; elaborates)

11. 勤力溫書 (Works hard) vs. 爛玩,打天才波(Plays around, yet tests well)

12. 有興趣 (Is interested) vs. 非常好奇 (Is highly curious)

13. 享受直接及有序的陳述 (Enjoys straightforward, sequential presentation) vs. 沉醉於錯綜複雜 (Thrives on complexity)

14. 技術員 (Technician) vs. 發明家 (Inventor)

15. 理解想法 (Understands ideas) vs. 構造抽象概念(Constructs abstractions)

16. 享受學校 (Enjoys school) vs. 享受學習 (Enjoys learning)

17. 警覺 (Is alert) vs. 觀察敏銳 (Is keenly observant)

18. 對學習滿意 (Is pleased with learning) vs. 高度自我批判 (Is highly self-critical)

19. 名列前茅 (Top group) vs. 出類拔萃 (Beyond the group)

20. 6-8次重覆以掌握新知識 (6-8 repetitions for mastery) vs. 1-2次重覆就可以掌握新知識 (1-2 repetitions for mastery)