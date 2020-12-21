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【明星加持】木村拓哉《律政英雄》羽絨重推別注版　全家總動員力谷炒至40萬日元

休閒消費 13:24 2020/12/21

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木村拓哉全家總動員力谷羽絨別注版。

木村拓哉可說是近代日本演藝界的神話，從影20多年仍然位居男一寶座外，而且過往木村拓哉所穿所著都發過不少潮流，當中於2001年拍攝的《律政英雄》所穿著的一件橙色羊皮羽絨大衣更成了他的生招牌，今年推出20周年限量紀念版，估不到的是木村拓哉出動一家大細落力大做宣傳。

仕劇幾乎由頭到尾都穿上這件bape的羊皮羽絨大衣，當時售價是13萬日元。（網上圖片）

2001年由木村拓哉主演的電視劇《律政英雄》，劇中飾演前不良少年久利生公平改邪歸正，雖沒高中和大學文憑，但憑著自學考上國家特考當上檢察官，劇中的他在造型上有別於其他演員如阿部寬西裝一度官仔骨骨的形象，反而穿上橙色羊皮羽絨大衣和牛仔褲，當時就成為不少潮人眼前發亮的項目。

而他劇中一身服裝，來頭不少，羽絨羊皮大褸是Bape出品，當時是13萬日元（約$9,750）、仍然一件難求，而牛仔褲是Hysteric Glamour和腳踏Red Wing皮靴，以上產品在當時全是潮人必備。

木村光希穿著同款但有印花的版本。（圖片木村光希ig）

而事隔20年，已被本地I.T集團收購的Bape，在日本推出剛剛推出劇中一模一樣限量20件的橙色羊皮羽絨紀念版，索價33萬日元（約$24,756），瞬間被搶購一空，暫時網上被炒至40萬日元（約$30,000）。不過，有網民聲稱紀念版不錯，但炒賣升幅輕微，直接反映了品牌今非昔比。

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但撇開這升值與否因素不談，話說羽絨推出前後，難得的是破天荒「木村太」工藤靜香、女兒木村光希都齊齊「有心或無意」在網上加持，背後可見品牌落足宣傳攻勢，無論是否炒賣，聲勢上已經完勝，現年48歲踏入大叔之年的木村又贏了一杖。

記者：何偉雄

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