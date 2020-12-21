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《禁蒙面法》終極上訴政府得直　終院裁定《緊急法》及《禁蒙面法》均無違憲

社會 10:18 2020/12/21

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《禁蒙面法》終極上訴今頒布判詞，梁國雄今到終院領取判詞。（馮漢柱攝）

行政長官會同行政會議去年透過《緊急法》訂立《禁蒙面法》，引發多名立法會議員及梁國雄提出司法覆核，上訴庭早前裁定《緊急法》及《禁蒙面法》中的部分條款合憲，申請人及政府雙方遂分別向終審法院提出上訴。終院今（21日）頒下判詞，裁定政府一方上訴得直，即《緊急法》及《禁蒙面法》並無違憲。

（馮漢柱攝）

24名立法會議員一方早前於審訊時指，《緊急法》屬殖民地時代的過時法律，它賦予行政長官會同行會毫無約束的權力，好比一個核彈發射器發放出無限核能。《緊急法》更賦權行政長官會同行會在危害公安情況下運用權力，但危害公安的定義全屬主觀看法。

議員一方又針對《禁蒙面法》條文指，在3(1)(b,c,d)條中所指的未經批准的集結，以及《公安條例》下的公眾集會和遊行中，亦需受《禁蒙面法》所限制，會對基本人權造成不合比例的侵犯。

（馮漢柱攝）

政府一方早前則回應指，《緊急法》於97年後成為《基本法》存在後香港特區法律一部分，反映《緊急法》經歷挑戰仍屹立不倒，除非《基本法》有明文剔除該法例，否則法例應可延續。而且，透過《緊急法》訂立的附屬法例並非不能受法庭挑戰，任何人除了可提出司法覆核外，亦可向法庭申請撤回已不適用的附屬法例。

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記者：楊詠渝

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