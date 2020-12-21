《緊急法》《禁蒙面法》終院裁定不違憲　合法非法集會遊行均不能蒙面

▲ 《禁蒙面法》終極上訴今頒布判詞，梁國雄今到終院領取判詞。（馮漢柱攝）

行政長官會同行政會議去年透過《緊急法》訂立《禁蒙面法》，引發多名立法會議員及梁國雄提出司法覆核，上訴庭早前裁定《緊急法》及《禁蒙面法》中的部分條款合憲，申請人及政府雙方遂分別向終審法院提出上訴。終院今（21日）頒下判詞，一致裁定政府上訴得直，即《緊急法》及《禁蒙面法》並無違憲，即《禁蒙面法》在公眾集會及公眾遊行中亦屬合憲。

換言之，終院的裁決較原審法庭及上訴庭更進一步收緊，《禁蒙面法》在公眾集會及公眾遊行中亦屬合憲。

▲ （馮漢柱攝）

終院於判詞摘要中表明，拒絕接納申請人一方就《緊急法》涉違憲而提出的挑戰，雖然根據《基本法》，立法的權力歸於立法會，但立法可授權他人及團體，包括行政長官會同行政會議制定附屬法規。

而即使《緊急法》賦予在緊急或危害公安的情況下制定附屬法規的權力，屬寬廣且有彈性，但相關權力並非違憲，亦非完全沒有限制。相反，有關權力受到《緊急法》本身及《基本法》的制約，亦會受到司法覆核的制約，而立法會亦能透過先訂立後審議的程序而作出制約。

至於《禁蒙面法》對各種行為的限制是否相稱，終院則裁定，即使《禁蒙面法》限制了《基本法》及《香港人權法案》所保障的集會、言論自由及私隱權，但此等權利並非絕對權利，應受到合法限制，這些合法限制包括公眾安全、公共秩序，以及保障他人權利。

▲ （馮漢柱攝）

對於申請人一方只爭議《禁蒙面法》在未經批准集結、公眾集會及公眾遊行中的限制是否合比例，終院認為上述限制是為了避免及遏止和平的公眾集結演變成暴力，有關限制是相稱的，而且沒有超出合理所需，在尋求為社會帶來禆益和損害個人權利兩者之間，《禁蒙面法》已取得公正的平衡。

終院又強調，無可爭議的是本港自2019年10月初起，已出現法律與秩序敗壞的情況，這反映《禁蒙面法》是旨在應對持續多月的暴力及不合法情況。

終院指出，使用蒙面物品對示威者及其支持者起壯膽作用，使個別人士濫用匿名身份以逃避法律責任，香港街道上的情況變得嚴峻，市民不敢外出，堵路及公共交通設施封閉亦對廣大市民造成不便。

終院認為，考慮到有希望和平示威但因持續出現的暴力而卻步的人的利益，以及那些因暴力示威者而身體及財產受損害的人的利益等，《禁蒙面法》是政府作出的相稱回應。終院裁定泛民一方須支付政府一方訟費。

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記者：楊詠渝