【奇蹟生還】泰國遭狠夫推落懸崖死裡逃生　孕妻出鏡剖白：曾以為擁美滿生活

▲ 人妻遭丈夫推落懸崖大難不死，事發後1年半出鏡受訪。

泰國去年6月發生一宗中國孕婦遭丈夫推落懸崖的案件，轟動中泰兩國，來自江蘇的夫婦，在烏汶府Pha Taem國家公園看日出時，丈夫突然將懷孕3個月的孕妻推落34米高的懸崖，孕妻慶幸大難不死。事件已過了1年半，受害妻子近日出鏡接受媒體訪問，她相信如果當時自己死去，丈夫就會扮演一個悲情角色，再繼承她的財產。

既然我活下來了，我就應該站出來說這個事情，讓真相大白於天下。

▲ 受害妻子出鏡受訪，希望讓真相大白天下。（影片截圖）

被推落懸崖後奇蹟生還的王嬙（化名），去年6月與33歲丈夫俞曉東到泰國旅行，在6月7日，兩人前往烏汶府Pha Taem國家公園的帕登懸崖看日出。

死亡之吻

在墮崖前一刻，丈夫從後衝上前來抱住她親吻，她當時還覺得很溫馨，事後回想才知道這是死亡之吻，因為在下一秒，丈夫就狠心地說，「你去死吧！」接著便把她推落懸崖。

墜落的過程中，我撞到了一棵樹，可能因為這樣減弱了墜落的速度，才沒有當場身亡。

在墮崖後，王嬙昏迷了約40分鐘左右，醒來後被一名迷路的遊客發現，隨後就被送往醫院急救。醫生告知，她全身有17處骨折，其中6處是開放性骨折，最嚴重的是左側大腿的主骨，已經變成S型，中間還有一段徹底粉碎。

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曾以為擁有美滿生活

由於她在治療過程中接受了太多藥物，擔心影響胎兒發育，只能忍痛在懷孕5個多月時引產。她表示，如果當時自己死去，那丈夫的犯罪計劃就能完美成功，

他應該會扮演一個悲情丈夫，在一次遊玩時太太失足墜崖，失去了太太、失去孩子，悲痛欲絕，然後就繼承我的財產，開始他揮霍無度的生活。

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王嬙憶述，在出事前，她覺得自己生活非常美滿，事業在穩步上升，成立了家庭，而且懷孕將要當媽媽，但最終卻發現自己被騙。

在這段感情裡面可能是我投入太深了，沒有去懷疑過他，自始至終不曾知道這個感情的真相，直到這個事情發生後才徹底醒悟。

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依然相信愛情

事發至今1年半，王嬙仍在進行復康治療，她坦言恢復期是非常艱辛，目前可以站立，短途可以慢慢走路，但較遠的路還是需要坐輪椅代步。雖然經歷如此恐怖的婚姻，甚至差點付出生命代價，但王嬙表示，自己依然相信愛情，

愛情一直美好的存在，我只是缺了一點運氣，希望每個人都找到屬於自己合適的愛情。

案件今年3月在泰國宣判，俞曉東因故意殺人罪，被判處無期徒刑，附帶民事賠償520萬泰銖。俞曉東當庭提出上訴，目前仍在等待二審宣判。

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責任編輯：王明芳