利潔時倡多元平等 主張自主發展成就未來

走進超級市場、連鎖個人護理店鋪，不難發現林林總總的營養品及生活用品，包括「美贊臣」、「滴露」、「杜蕾斯」、「使立消」、「益節」及「爽健」等，而品牌背後的奮鬥目標，就是為了透過衛生防護，健康療護，營養守護，竭力創造更潔淨、更健康的世界，讓人們平等地享有高品質的衛生、健康和營養。擁有逾4萬名員工、總部設於英國的世界知名快速消費品集團利潔時（Reckitt Benckiser Group），業務遍及190多個國家及地區，以平等開放的企業文化見稱，專注可持續發展項目回饋社會。公司十分重視人才發展，更透過跨國企業優勢提供海外發展機會，每年均吸引畢業生爭相加入，包括報名參加領袖培訓生計劃（Future Leaders Program）。

重視年輕人才 豐富學習機會擴眼界

「我成為管理培訓生的第二個星期，公司已安排我負責管理利潔時旗下的其中一個醫藥產品『嘉胃斯康』。」90後的杜文娟（Maggie）在2015年加入利潔時的管理培訓生計劃，近年已晉升為利潔時香港的品牌經理，現時負責「美贊臣」主要奶粉系列的市場營銷工作。「公司沒有因為同事年紀輕而有所顧慮，反而為我們提供很多發揮機會。對於職場初哥來說，感覺是被委派重任、備受信任的滿足感，令我更投入做好工作。」

▲ Maggie 於2019年公司年度會議獲管理層頒發獎項。

利潔時旗下擁有多個家傳戶曉的品牌及產品，除了「嘉胃斯康」，Maggie在五年間已涉獵不同品牌包括「滴露」、「爽健」及「美贊臣」的品牌營銷工作，她坦言學到的知識能應用在不同層面，亦是使她持續在這家公司發展的重要原因，「由『度蹺』、向管理層建議、將產品引入香港並推出市場、宣傳推廣及評估銷售結果等工作，至今我仍有不斷學習的機會，工作非常有新鮮感。」

作為跨國集團，利潔時為管理培訓生提供海外交流機會，Maggie指她曾參與在日本大阪的年度會議，順道與東京分公司的同事交流，啟發她萌生日後到其他國家發展職涯的念頭。

現時主要負責「杜蕾斯」、「使立消」及「嘉胃斯康」等品牌並在利潔時任職助理品牌經理的張明灝（Dominic）深表認同，「在為期15個月的管理培訓生計劃中，讓我們參與公司不同的重要項目，包括負責於外地舉辦的年度會議，由管理培訓生一手包辦交通、酒店住宿、會議及活動流程、舞台技術安排，以至要顧及全公司同事的大小事務安排，對我們來說都是難得的學習體驗，也讓我變得更自信。」

▲ Dominic和其他同事一同舉辨公司的年度會議。

管理層採納建議感驚喜 平等關係令同事更緊密

於2019年大學畢業並成為利潔時管理培訓生的Dominic表示：「我每天努力工作，不單為前程鋪路，同時想做對世界有意義的事，令身邊人的生活變得更美好。在培訓期間，我擔任過『滴露』的市場推廣工作，早前留意DSE考期反覆，考生承受很大壓力，我嘗試向部門主管提出派發消毒搓手液給考生，沒想到建議竟被接納，更在短時間內成功聯絡慈善機構及相關學校進行協作。」

Dominic感受到公司十分尊重年輕同事的想法，經常會主動聆聽他們的意見，不存在隔膜：「在利潔時，大家關係十分密切而平等，不會有因為要『越級』聯絡而產生壓力；在疫情期間『在家工作』的安排下，即使是跟隊友、部門主管甚至管理層，仍能透過即時通訊軟件保持緊密溝通。老闆對初出茅廬的我們更特別關顧，擔心大家受疫情影響，主動查詢是否需要支援。」另外，管理培訓生計劃內，除了有上一屆的培訓生作伴，管理層亦「一對一」擔任導師給予意見。

跨地域經驗 發掘深層工作意義

除了管理培訓生計劃，利潔時亦有直接招聘年輕人才。同是90後，於2017年加入利潔時的李翠珊（Claudia），於去年晉升為助理法規事務經理。對大眾來說，法規並不算一件很有趣的工作，Claudia則認為利潔時提供了有趣而深層次的工作體驗︰「我本身性格較外向，樂於接觸新事物和學習新知識，我主要負責確保所有銷售的產品是否符合香港法例要求及國際標準。對我而言，公司吸引年輕同事，除了是因為能夠提供具彈性上班時間、相當自由的工作空間，以法規團隊為例，大家常有機會聯繫其他地區包括英國、美國及中國內地的同事或生產廠房的負責人，進行深度具體交流及個案分析。」

Claudia續以2020年出現的疫情為例，為了令大眾有足夠的消毒產品使用，全體員工亦更投入工作，Claudia亦感受甚深︰「利潔時眾多產品都關係到大眾各種生活所需，我們每個同事都深信我們能從自身出發，做好手上的工作，不止個人層面，更希望為身邊人及社會大眾，盡一分力。」

▲ Claudia 於2019年到訪位於中國湖北省的廠房。

Freedom to Succeed 創造自己的成功之途

利潔時健康事業部香港及臺灣地區總經理 (General Manager Hong Kong & Taiwan, Health) Pankaj Agarwal 在公司任職逾十九年，曾於七個國家及地區工作，放眼世界業務，亦深信年輕人就是我們的將來，要讓他們發揮潛能：「新一代進入職場的同事都已經是九五後，他們相當重視表達空間、多元機會，所以我們管理方面亦謹記不要讓階級成為隔閡，年輕同事可以積極自主地表達想法，為自己的決定全力以赴。同時，我們奉行『Freedom to Succeed』，鼓勵同事選擇自己的事業發展，亦可以選擇內部調職到外國工作，尋找自己的成功之路。與此同時，無論身處何地，我們一直致力於做正確的事，冀望一同創造更潔淨、更健康的世界。」

▲ 利潔時一直致力於做正確的事，冀望一同創造更潔淨、更健康的世界。

（資料由客戶提供）