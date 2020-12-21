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【新冠肺炎】62歲長期病患婦留家等候檢疫時離世　家人稱衞生署副署長昨致電慰問

社會 10:58 2020/12/21

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（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，早前一名居大圍美林邨的62歲婦人在等候送檢疫時離世。協助死者家屬的民主黨立法會前議員林卓廷批評當局不聞不問，不作支援；而死者妹妹呂小姐指死者女兒昨日下午收到衞生署副署長來電慰問。

該名62歲婦人於12月8日接獲居家令，惟一直未得當局通知何時將其送往隔離中心，後來被揭在家死亡。協助家屬的民主黨副主席林卓廷今早（21日）接受電台訪問時指，死者是長期病患者，有高血壓及糖尿病，與女兒同住。其確診女兒12月8日被送往亞博館接受治療，而死者同日被發居家隔離令，不能外出看醫生，亦未能交樣本瓶。由於女兒知道死者身體不好，故早已告知當局有關情況，期間無政府人員跟進，政府亦沒有盡快將她送到隔離中心，最終在家死亡。

他批評當局不聞不問，不作支援，而港府並非沒有隔離床位及人手，只是內部行政上安排未能處理，要求有關部門提供24小時熱線，同時在12小時內安排將有需要人士送往檢疫。他更批評食物及衞生局長陳肇始責無旁貸，不應推卸前線衞生署職員，死因庭會召開聆訊，亦會安排律師協助家屬研究民事追討及追究失責官員。 

死者妹妹呂小姐表示，姨甥女昨日下午收到衞生署副署長來電慰問，並知早前在得知姊姊死訊後接受警方問話後，通知食環署人員將遺體送到殮房，惟到場的食環署人員只有佩戴口罩，沒有加強防護，直至約3小時後，才獲分派保護衣。

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責任編輯：郭詩詩

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