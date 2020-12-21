再多4個政府部門接受轉數快付款　包括入境處及運輸署

▲ 再有4個政府部門接受市民以「轉數快」付款，包括入境事務處。（資料圖片）

財經事務及庫務局今日（21日）宣布，為進一步便利市民繳交政府費用，再有4個政府部門接受市民以「轉數快」付款。



由即日起，公司註冊處、入境事務處、破產管理署及運輸署的指定繳費櫃枱及自助服務機會配置「轉數快」二維碼，令接受以「轉數快」付款的政府部門增至七個。市民只需使用支援透過「轉數快」二維碼繳交政府費用的銀行手機應用程式或儲值支付工具營運商的電子錢包，掃描裝置上的二維碼，便能繳費。



快速支付系統「轉數快」自2018年9月推出以來，得到市民廣泛採用。截至今年11月，「轉數快」已錄得654萬個登記，共處理1.6億萬宗實時交易，涉及交易額約19,000億港元及340億元人民幣。為了推廣「轉數快」及更便利市民，政府已於去年11月起接受市民以「轉數快」繳交稅款、差餉及地租和水費。政府會繼續推動使用「轉數快」，方便市民繳付其他政府收費。

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責任編輯：郭詩詩