【香港愛情故事】周帆富貴媽媽華麗登場　金像影后讚新力軍游嘉欣+劉子碩【有片】

▲ TVB劇《香港愛情故事》邀得金像影后葉童客串周帆（劉子碩飾）媽媽。

TVB劇《香港愛情故事》明晚（12月22日）大結局，不過也有新角色登場，而且由影后級人馬演出。久未在港劇露面的金像影后葉童，客串《香港愛情故事》演周帆（劉子碩飾）的媽媽，造型貴氣逼人。

《東張西望》團隊於劇集拍攝期間前來探班，已有十年沒拍港劇的葉童受訪稱不介意戲份多少，並大讚劉子碩及游嘉欣靚仔靚女，與兩位新演員合作愉快。

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稱讚劉子碩游嘉欣

葉童受訪時稱：「拍攝很好玩，我沒想到會是這樣的拍攝方法。第一次跟導演合作，還有這群充滿活力的年輕人。」她續指：「我本來以為是個小型製作，但沒想到原來有很多工作人員，很開心。大家都很有衝勁、很有活力地工作。」

被問到與劉子碩及游嘉欣兩位新演員合作如何，她大讚二人是靚仔靚女，並謂：「他們給我感覺很放鬆、很輕鬆，而且我覺得他們很自然，但是真的很年輕。我覺得他們很可愛，挺好的，在我面前很有禮貌、很斯文。」

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▲ （TVB截圖）

10年沒拍港劇的葉童獲邀客串，據悉監製對此角色有特別要求，因為他看中葉童的氣質笑言：「早知如此，連對白也不用背了，站在此便好了。」

她又指：「他可能覺得我有少許外國人的感覺，可以說那種不太標準的普通話、不太標準的英文，並夾雜在一起，很有趣的。」

久未露面的葉童表示：「其實一直都很喜歡在香港工作，所以我不太介意戲多或戲少，覺得就是玩一下、開心一下，也不會太辛苦，很好的。」