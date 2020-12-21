屯赤公路12月27日正式通車　當日起屯赤隧道青嶼幹線免收費

▲ 屯赤公路12月27日正式通車。（路政署圖片）

輸署今日（21日）提醒市民，青嶼幹線12月27日（星期日）零時零分起豁免收費。



屯門至赤鱲角北面連接路定於12月27日早上通車，同日零時零分起青嶼幹線亦會豁免使用費。駕駛人士需留意，大嶼山收費廣場一帶會在12月26日晚上約9時開始分階段進行相關工程，包括封閉部分行車線以移除收費亭等收費設施，以及更改交通標誌和道路標記等。其間，大嶼山收費廣場一帶將設置臨時行車線及維持現時每小時50公里的車速限制，現場亦會加設交通標誌及道路標記，指示駕駛人士。



由12月27日零時零分起，駕駛人士可直接駛過大嶼山收費廣場，無需停車繳費。受影響的駕駛人士需留意現場情況，小心駕駛及保持忍讓。

▲ 大嶼山收費廣場現時的交通安排。

▲ 大嶼山收費廣場當日的交通安排。

在實施豁免使用費後，大嶼山收費廣場一帶將會繼續進行道路工程，包括移除原有的簷篷及重鋪路面等，而臨時交通措施會因應所需工地範圍而分階段作出調整，並預留足夠行車線供車輛駛過收費廣場一帶。



另外，由於進出馬灣的車輛仍受禁區許可證規管，故在實施豁免使用費後，馬灣收費廣場仍然會保留更亭及閘口作檢查許可證之用。駕駛人士進入馬灣時仍需在馬灣收費廣場的閘口停車，供青馬管制區營辦商的職員查核禁區許可證，離開馬灣時則可直接駛過馬灣收費廣場。



有關青嶼幹線豁免收費的詳情，請瀏覽運輸署網頁www.td.gov.hk或流動應用程式「香港出行易」。

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責任編輯：郭詩詩