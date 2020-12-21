【萬千星輝2020】徐榮入行廿年曾心灰想轉行　男配大熱獲仔女拉票：唔該投喪鐘

▲ 一對仔女為徐榮拉票。

徐榮今年憑《反黑路人甲》演社團大佬「喪鐘」一角角逐《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳男配角」獎，更成為今屆大熱。徐榮除於社交平台拉票外，一對寶貝仔女也幫忙，日前他於IG分享大仔徐朗及細女徐心怡（包包）幫忙拉票的片段。

入行近22年的徐榮曾歷低潮期，一度曾心灰意冷想離開演藝圈，幸最好捱過關口，近年演的角色戲份愈來愈重，在未播出的新劇《七公主》更升呢為男一，可說吐氣揚眉。

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▲ 細女徐心怡為爸爸徐榮拉票。 （取自instagram）

徐榮仔女出動拉票

日前徐榮於個人社交平台拉票，他留言道：「又到頒獎禮啦！今年由『喪鍾』代表我參選！請多多支持！#徐榮 #反黑路人甲 #喪鍾 #最佳男配角 #2020頒獎禮 #17號 #tvbdrama #tvb #bigbigfun」，不少同事如馬國明及陳自瑤也留言支持徐榮。

除得到同事的支持，一對子女也很窩心，日前徐榮於「徐陳之家嘩哈哈」家人專頁上載一短片，只見一對子女徐朗和徐心怡分別拿著提名名單，叫大家投爸爸一票。

當中萌爆的包包指著爸爸的照片說：「唔該投喪鐘一票，呢個。」十分可愛。

▲ 當然兒子徐朗也有份幫忙。

《反黑路人甲》喪鐘搶鏡

事實上，今年徐榮人氣不錯，一共有5套參演的劇集播出，當中《大醬園》的萬啟江、《反黑路人甲》的喪鐘、《木棘証人》的Gordon均是演壞人，被指成功擺脫「馬強」好男人形象，而且演技獲觀眾欣賞。

當中，他在《反黑路人甲》演的「喪鐘」雖然是反派，充滿氣勢具演技發揮，被睇高一線的成為「最佳男配角」大熱。

▲ 徐榮演的「喪鐘」一角夠突出。

曾心灰意冷想轉行

加入電視圈近22年的徐榮，於1998投考TVB藝員訓練班，他不諱言加入娛圈總帶著期望。可惜起初6年他只是演車伕、小販及流氓等閒角，他於TOPick訪問中透露過那段跑龍套日子不易捱，曾萌生離開念頭。

他說：「初入行三年會心灰意冷，因為角色本質沒變，只是演路人甲或死屍，之後演的角色間中有一至兩句對白，心情好過一點。」

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等了7年，徐榮終憑處境劇《同事三分親》裡「裘俊」一角獲人認識，之後參演《畢打自己人》、《天天天晴》及《愛‧回家》三大處境劇，縱然可憑角色入屋兼收入穩定，惟他也想參演正劇。

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▲ 徐榮憑《同事三分親》裡「裘俊」一角成功入屋。（電視截圖)

近年徐榮演的角色戲份漸重兼可發揮，最近拍攝的劇集《七公主》更升呢為男主角之一，不過徐榮對獎項或位置看得很輕：「太多年了，歡欣的衝擊也不大，當然做男主角令我感到開心，但沒有甚麼光宗耀祖感覺，我只會對角色有團火，對於甚麼位置我看得很平淡。」

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