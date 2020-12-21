【新冠肺炎】許樹昌稱英國新變種病毒株傳播力更強　惟不影響疫苗效果

▲ 許樹昌指，新變種病毒株傳播性更快，病毒量更多，但個別人士受感染後病情沒有加劇，相信其變異亦不影響疫苗效果。（資料圖片）

新冠肺炎疫情在全球多國持續，英國近日發現新冠病毒變種病毒株，傳播力較原有病毒高出70%，歐洲多國包括法國、德國、意大利、荷蘭、比利時及愛爾蘭都對英國的航班實施禁令。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌透露，政府正考慮是否要求由英國抵港人士，完成14天酒店檢疫後，需要再強制家居檢疫多一星期。

許樹昌今早（21日）在一個電台節目指，英國已於醫學文獻公布變種病毒株N501Y，因病毒的「S蛋白」變異，更容易透過ACE2受體入侵人體細胞，因此傳播力更強。他又指，今次發現的變種病毒株與本港早前出現的D614G相似，傳播性更快，病毒量更多，但個別人士受感染後病情沒有加劇，相信其變異亦不影響疫苗效果。

他又指，由於有9,000多名英國留學生返港，防控措施要小心，建議抵港人士在完成14天酒店檢疫後，再留家多一星期，直至第19天檢測呈陰性才外出社區。問及應否仿效歐洲禁止英國的航班，許樹昌認為，因歐洲多國沒有入境人士強制酒店隔離措施，才需禁止英國航班。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則表示，因應英國出現新冠病毒變種，傳播力高7成，港府應慎重考慮暫停來往英國的航班，若短時間內本港再新增大量英國輸入個案，令變種病毒滲入本地社區，擔心本港會應付不來。

呼吸系統專科醫生梁子超在另一個電台節目表示，倫敦已掀起「逃亡潮」，可能有帶變種病毒的當地港人已經返港，同意延長檢疫期，迅速監察英國抵港人士外，更建議政府考慮停飛來往英國直航班機。

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記者：陳子謙