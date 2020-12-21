【倫敦封城】英國發現病毒變種傳播力高70%　疫情失控民眾逼爆倫敦車站封城前大逃亡

▲ 英國疫情失控，民眾逼爆倫敦車站，在封城前逃離。

英國自發現變種新型冠狀病毒株後，染疫人數急增，變種病毒「VUI202012/01」的傳播力比之前高70%，昨日（20日）英國更新增逾3.6萬宗確診個案。由於疫情失控。英國首相約翰遜周六（19日）宣布，倫敦等地區疫情警報等級升至第4級。消息一出，不少人趕在周日封閉令實施前逃離倫敦，車站擠滿大批民眾，公路亦出現車龍。

綜合外媒報道，英國首相約翰遜周六宣布，除非工作，民眾須留在家中，禁止進出倫敦及英格蘭東部、東南部等地區；所有非必要的商店也須關閉，包括室內休閒娛樂場所。聖誕節期間，英格蘭其他地區最多容許3戶家庭的成員聚會。據估計，是次措施會影響約2,100萬人。

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據指上周六消息宣布後90分鐘，不少人趕在措施生效前帶著行李離開倫敦，擠上火車、的士等，甚至駕車或租車離開。當晚大批民眾擠滿倫敦聖潘克拉斯（St Pancras）車站，趕上最後一班往里茲（Leeds）的火車。英國汽車協會(AA)主席Edmund King形容：

這就像倫敦和英格蘭東南部有一堵牆正在倒塌，有些人爭先恐後地逃離，以在午夜前拯救其聖誕節。

同時，亦有記者形容這情景猶如「離開西貢的最後一班列車」(last train out of Saigon)，即是越戰時美僑撤走的畫面。

當晚7時許，一名25歲我乘客趕到倫敦國王十字車站（King’s Cross station）後直言是一場災難，對於政府離譜的處理手法感到很氣憤。亦有人表示，因為無法忍受沒有新鮮空氣，讓年幼的孩子困於狹窄的住所而離開。另一方面，也有不少人在封閉令生效前購物，有商舖門外排長龍。不少人也表示，聖誕節原有的安排統統被逼取消。

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責任編輯：羅嘉欣