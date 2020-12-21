【主僕情深】張頴康麥雅緻送別工作4年好外傭　小豆送機強裝堅強回家不捨大哭

▲ 張頴康和麥雅緻家中工作4年的外傭回鄉了。

遇上一位好外傭絕對幸運如中六合彩，僱主要好好珍惜。圈中恩愛夫妻張頴康和麥雅緻育有6歲大女小豆（張雅喬）和3歲細仔小花生（張迅橋），今日（21日）夫妻就在社交媒體分享，家中工作4年的外傭回鄉了，他們一家四口不捨送機，小豆強裝堅強但在回家路上終忍不住大哭，麥雅緻亦「半夜喊咗出嚟」。

視外傭如家人 一家四口送機

張頴康和麥雅緻今日（21日）凌晨在facebook專頁表示「工作了四年的工人姐姐要回家了」，並上載送機照及與外傭幾年來的合照和「全家幅」。他們感謝外傭的出現，協助他們打點家裡的一切，又形容「她已經像是我們的家人」，對於她離開回鄉表現得非常不捨。這4年來外傭幫忙照顧小豆和小花生，他們透露小豆的反應︰

小豆表面強裝堅強，別了以後一直忍着淚水，我們安慰她不必收藏情感，回家的路上她才表露出來，不捨的大哭起來……

▲ 一家四口送機。（張頴康 麥雅緻fb圖片）

小豆不捨大哭 麥雅緻半夜喊

爸媽跟小豆解釋後，當她知道姐姐可以回家和家人團聚，他們都替她感到高興，小豆才稍為釋懷。 他們坦言因為很多朋友的分享，加上自己聘請外傭的經歷，令他們更感恩遇上一個很有愛心又細心的姐姐，又指出︰

僱傭關係不再，但關心之情延續，謝謝你，祝福你！

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麥雅緻在Hashtag指「我自己半夜喊咗出嚟」，她感謝好姐姐在回鄉前仍為他們打點篩選同鄉接任，並祝福對方前程似錦。

網民留言表示好姐姐難求，祝願張頴康和麥雅緻再遇好姐姐。有網民留言「小朋友對家傭姐姐有這份情，證明父母教養得很好」、「你對人好，人對你好」、「相信你們必定對工人姐姐像家人一樣」，有感張氏夫婦對外傭也很好，才能建立長久的僱傭關係。

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責任編輯︰王明芳