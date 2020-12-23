設計高齡體驗活動 推動長幼共融 鼓勵活用同理心策動社會變革

根據政府的統計，香港六十五歲以上長者人口將在未來二十年激增一倍，佔全港總人口多達三分之一。整體人口老化，不止會對醫療、社福界服務帶來衝擊，同時亦會引發不同的社會問題，甚至扭轉各行各業的經營模式。

有見及此，三位於香港成長的九十後，於二○一二年成立社企組織「歷耆者」（Eldpathy），並由台灣引入長者體驗衣，期望透過設計高齡體驗活動，激發企業、機構及港人的同理心，代入長者的角度讓參加者思考企業、產品及服務的未來發展，主動迎接「銀齡世代」帶來的轉變和挑戰。

引入體驗衣 切身感受長者生活疑難

生老病死是人生的必經階段，陳浩民（Herman）跟科大同學江穎敏（Samantha）和曾家鑫（Nivey）成立歷耆者，則希望讓人能暫時瞬間變老，切身體驗長者的生活，而這一切則源於他們讀大學時，參加的香港社會企業挑戰賽，讓這三位修讀工商管理系的年輕人，有機會靜下來思考如何為社會出一分力。「我們三個都是自小在祖父母照顧下長大的，眼見他們的身體機能日漸衰退，但很多年輕一代卻甚少理解他們的需要，更遑論懂得如何跟他們相處。而最直接能讓年輕人了解長者需要的方法，就是讓他們親身體驗一次。」陳浩民說。

設計思維下的創新過程，大多始於觀察、訪問和資料搜集，三人的創業過程亦不例外，當年他們親身飛到台灣取經，拜訪當地的弘道老人福利基金會，並向對方借了一套「高齡體驗衣」回港。這套高齡體驗衣乍看就如地盤工人的裝備，穿上後卻能令人瞬間變成一位八十歲且行動不便的長者，如穿上特製的駝背背帶後，腰便會彎曲成駝背，再在一隻腳上戴上負重裝置，便會不其然地拐着走路，若再戴上泛黃的護目罩，更能模擬黃斑病變長者的視覺。

「今時今日，人人生活忙碌，加上社交媒體興起，人與人之間的實質溝通變得愈來愈少，因而少了機會觀察身邊人與事，而這套體驗衣則是一個起步點，讓我們嘗試代入長者的角度，重新思考生活上的一切。」陳浩民說。

於是，三人提出利用體驗衣，為學校、企業和社區人士設計高齡體驗活動，藉此鼓勵大眾關懷長者，結果成功獲得挑戰賽諸位評審的青睞，奪得冠軍，並獲得十四萬港元的創業基金，在台灣購入二十多套體驗衣，正式將想法付諸實行。

▲ 高齡體驗衣能讓參加者瞬間變成八十歲的長者，讓他們體驗到長者行動不便帶來的生活困難。

設計高齡體驗 激發同理心

在高齡體驗活動之中，歷耆者團隊除了會讓參加者穿上體驗衣，亦會安排長者導師與參加者交流，「比起傳統的單向式授課，點出長者生活上的困難，我們反而着重體驗式教育，利用體驗衣激發參加者的同理心，而在與長者交流的過程中，參加者便可更深入了解和觀察他們因為這些身體上的不便，如何影響他們的日常生活。」

陳浩民指，這類體驗活動除了旨在激發參加者的同理心，亦希望藉此帶出背後的人文關懷，「設計思維以人為本的精神正是一份關懷社會的心，而歷耆者的成立，更希望將這份人文關懷推而廣之，在不同的商業和公營機構中落地生根，形成機構文化的一部分，讓這些機構的團隊在設計產品和服務的時候，都能運用同理心，在用家的角度思考，為他們多走一步。」

▲ 透過安排長者導師一起參與體驗活動，參加者可從中了解長者生活上的需要和困難，促進共融。

以人為本推動企業變革 宣揚社會共融

早年，歷耆者就與連鎖快餐店大快活合作，就如何改善快餐店服務提供意見，「大快活了解到長者人口將會愈來愈多，於是邀請我們合作，而我們首先派了長者導師擔任神秘顧客，先體驗快餐店的現有服務。之後，我們為快餐店經理安排了高齡體驗工作坊，讓他們穿上體驗衣模擬在快餐店內買食物和用餐，讓他們體會長者在過程中會遇到些甚麼困難。」

體驗過後，歷耆者團隊便開始引導這班經理嘗試疏理體驗過程的得着，並嘗試找出背後的原因，從而對症下藥，提出如何改善現有的服務。「就如有參加者發現長者視力有限，看不清餐牌；行動不便令取餐出入不方便；手部不靈活的長者亦不夠力切開豬扒……」陳浩民連番舉出參加者當日拋出的體驗所得，並續說：「於是，他們開始思考如何改善分店的服務，如將放大餐牌的字體大小，推出代客取餐服務和預先將豬扒切件等。之後，我們再安排長者導師做神秘顧客，測試並對比改善後的用餐體驗，再將意見跟他們分享，鼓勵他們再改良。」

▲ 早年歷耆者為大快活員工安排工作坊，讓分店經理穿上體驗衣，模擬長者點餐及用餐的過程，從而激發他們的同理心，思考如何改善分店服務。

如是者，歷耆者透過活動，成功帶領大快活的員工，嘗試收集用家意見不斷改良的創新過程，「這亦是設計思維的重要元素，亦是產品和服務能真正貼合用家需要的關鍵。」

換言之，一個簡單的高齡體驗活動，經轉化後用於機構的改革過程之上，就成為了創新靈感的來源，同時亦成為推動社會共融的動力，「我們不希望只讓參加者能夠感受長者的需要，而是希望他們能活用同理心，思考如何可以在機構和社區層面上，推動一些小改變，關懷長者的需要。而這份同理心若能推而廣之，用在其他方面，就能令社區變得更和諧。這正是歷耆者最希望能夠做到的事。」陳浩民說。

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