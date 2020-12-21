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【香港愛情故事】羅天宇「執三攤」當男一　盤點TVB多位頂替角色而上位演員

娛樂 17:07 2020/12/21

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羅天宇執三攤首當男主角，盤點多位頂替角色演員。

TVB劇《香港愛情故事》明晚（12月22日）大結局，劇集男女主角羅天宇、龔嘉欣在《香港愛情故事》演出備受稱讚。然而首當男一的羅天宇，日前被爆原來他「執三攤」演出。

不過，其實歷年來有不少演員都是臨時頂替演出，卻因此而爆出。所以不用在意自己是否第一人選，機會來了自己好好把握才是重點。

【香港愛情故事】羅天宇入行12年首當男一　拒一步登天曾當陳奕迅伴舞

羅天宇首當男主角。（劇照）

最初屬張振朗演出

入行12年、現年33歲的羅天宇，於《香港愛情故事》與龔嘉欣演一對為了上車而努力儲錢的「貼地」情侶，播出至今屢獲好評，指劇集和演員都發揮得非常好，不過最近卻爆出選角「內幕」。

原來本身羅天宇所演的角色，本屬意由張振朗演出，後來又一度改為楊明，到最後決定由羅天宇主演。

不過男主角羅天宇日前才得知此消息，他則大方表示沒有介意，認為演員只要接到角色就應盡力去做到最好。

【香港愛情故事】龔嘉欣享受現況不急生B　Katy：只希望不要太遲生小朋友

《香港愛情故事》劇情貼地。（劇照）

頂替演出由此爆出

其實過去多年經常有不少頂換角色的事，過去最經典一定是《大時代》丁蟹本來屬意由萬梓良飾演，可是他因為同期要拍另一套劇，於是由鄭少秋接替，結果秋官憑《大時代》丁蟹創事業另一高峰。

至於近年，亦有不少演員因為「執二攤」而得到好的發展機會，例如以下幾位：

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同場加映：【龍兄虎弟】羅天宇胡㻗性格南轅北轍　兄弟表面鬥氣實際彼此關心

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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