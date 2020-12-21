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【電子奶嘴】嫲嫲把手機當「湊孫神器」　3歲女童拇指發炎難伸直須做手術

兒童健康 11:56 2020/12/21

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女童因長時間用手機，拇指發炎無法伸直。

不少家長、長輩為了安撫孩子，都會讓他們玩手機，智能產品漸漸成為「電子奶嘴」，卻會影響孩子健康。湖南長沙一名3歲女童，因經常捧著手機看影片，令雙手大拇無法伸直和疼痛，確診患上「扳機指」。

中國媒體報道，3歲女童雯雯自幼受家人影響，經常拿著手機看動畫影片，由於父母工作繁忙，平日主要由嫲嫲照顧，每次雯雯玩手機都會十分安靜乖巧，因此嫲嫲就把手機當成「湊孫神器」，令雯雯養成玩手機的習慣。

拇指無法伸直

直至近日，媽媽發現雯雯無法做到伸直拇指「讚好」的手勢，連忙帶她去求醫。

她手指有點彎，做點讚的手勢時伸不直……後來一掰她的手指就有點硬。

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經醫生診斷，雯雯兩隻拇指都有狹窄性腱鞘炎，需要接受手術。醫生指出，人的手指長期處於彎曲狀，會導致肌腱攣縮，甚至影響骨骼發育，因此他建議小朋友盡量少玩手機等電子產品，家長別把手機當「湊仔神器」，以免得不償失。

若出現手指痛的情況，可以先使用局部按摩、熱敷等方法，但如果仍無法緩解，就要就醫治療。市民用電子產品時，也要注意減少重複性操作。

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責任編輯：王明芳

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